Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

So e-skiroji še varni? Dva mrtva samo v zadnjem mesecu dni

Ljubljana, 13. 04. 2026 19.48 pred 36 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Ana Vidic Kostevc
Električni skiro

Dve tragični nesreči v zadnjem mesecu dni, dve izgubljeni življenji – in isto vprašanje: so e-skiroji na naših cestah še varni? Njihova priljubljenost strmo narašča, s tem pa je tudi vse več kršitev. Med najpogostejšimi vzroki pa prehitra vožnja in predelena vozila – nekatera dosegajo hitrost celo do 90 km/h. Starostna meja za vožnjo e-skirojev se je nedavno sicer zvišala z 12 na 15 let. Pa je to dovolj? Nas čaka še kakšen ukrep? Kako bodo še preverjali e-skiroje?

Ljubljana, 12. marca: voznica avtomobila je zapeljala s ceste in trčila v voznico skiroja, ki je na kraju nesreče umrla.

Celje, minuli teden: 78-letnik je umrl po padcu z e-skiroja v jarek ob cesti. "Vzrok je bila neprilagojena hitrost. Gospod se je vozil po klancu navzdol z e-skirojem, pri tem je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast, padel," razlaga vodja izmene Postaje prometne policije Celje Danilo Milčinovič.

Žal se prometne nesreče z e-skiroji vrstijo še naprej. "Se je zaletel v zapornico in ima po glavi šive," še eno podobno nesrečo opisuje naključni mimoidoči. Kot dodaja, je voznik vozil prehitro in verjetno tudi pod vplivom alkohola. Da so e-skiroji zelo nevarni, predvsem zaradi hitrosti in nenošenja čelad, meni drugi.

Po podatkih Policije je bilo predlani zabeleženih 272, lani 308, letos pa že 33 takšnih prometnih nesreč. Razlog je največkrat hitrost nad dovoljenimi 25 kilometri na uro, kazen za to znaša 250 evrov.

Tudi predelanih vozil je vedno več. "To pomeni odstranitev blokade, ki je tovarniško ograjena in potem gre e-skiro hitreje kot je dovoljeno, tudi 90 kilometrov na uro in več," pojasnjuje Milčinovič. Z njim se strinja tudi direktorica Agencije za varnost prometa (AVP) Saša Jevšnik Kafol in dodaja, da se z njimi vozijo predvsem mladi.

Takšne policijske akcije so pogoste, od danes naprej pa imajo novo opremo za merjenje tudi celjski policisti. "To so merilni valji, s katerimi se bo ugotavljala končna hitrost pri lahkih vozilih in mopedih. Gor damo skiro, ga poženemo, z ročico odpremo kolikor gre, naprava na zaslonu pokaže končno hitrost," pokaže Milčinovič.

Kateri ukrepi pa so po mnenju AVP še potrebni? "Predvsem to, da bi bili e-skiroji obvezno registrirani, potrebno bi bilo obvezno zavarovanje – tako kot je pri ostalih motornih vozilih, in mogoče, da bi imela Policija in mestno redarstvo večje pristojnosti," meni Jevšnik Kafolova.

Pa tudi obvezna čelada za vse polnoletne voznike.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hugh_Mungus
13. 04. 2026 20.23
Bo kdo komentiral da je za prvo smrt kriva izključno voznica avtomobila?! Gospa na skuroju je vozila pravilno.
Odgovori
0 0
graf
13. 04. 2026 20.20
EDINI učinkovit ukrep proti tovrstnim tragičnim zgodbam je popolna prepoved skirojev v prometu, dokler to ne bo uvedeno bodo skiroji vsak dan polnili črno kroniko ! Skiroji so primarno namenjeni za uporabo v velikih proizvodnih halah , za dvorišča , za poligone itd , za promet absolutno ne ! Sestrično je pred slabim letom pred prehodom za pešce zbil mulo tako da sta oba padla , mulo se je na brzino sestavil in kakopak brez opravičila izginil ! Šele zvečer je po hudih bolečinah na urgenci izvedela da ima zlomljeno roko ! Šele po poizvedovanju je izvedela identiteto poba tako da imajo zdaj zadevo na zavarovalnici ! Skiroji (KAKRŠNIKOLI) nimajo na cesti kaj za iskat ...
Odgovori
-1
0 1
Hugh_Mungus
13. 04. 2026 20.24
Kajbi potem šele rekel za motorna vozila. Vsako leto pridelajooreko 200mrtvih in nič koliko invaludov. Pa? Nižje hitrosti? Neee prepoved? ABSOLUTNO NE!
Odgovori
0 0
juventina10
13. 04. 2026 20.15
premalo kontrole in zanič zakon.neka ženska ne zmore ali more naredit izpit za avto,pa si kupi skiro in dva mulca pelje z njim v šolo brez čelad.super odgovornost.
Odgovori
+0
1 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641