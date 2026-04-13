So e-skiroji še varni? Dva mrtva samo v zadnjem mesecu dni

Ljubljana, 12. marca: voznica avtomobila je zapeljala s ceste in trčila v voznico skiroja, ki je na kraju nesreče umrla.

Celje, minuli teden: 78-letnik je umrl po padcu z e-skiroja v jarek ob cesti. "Vzrok je bila neprilagojena hitrost. Gospod se je vozil po klancu navzdol z e-skirojem, pri tem je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast, padel," razlaga vodja izmene Postaje prometne policije Celje Danilo Milčinovič .

Žal se prometne nesreče z e-skiroji vrstijo še naprej. "Se je zaletel v zapornico in ima po glavi šive," še eno podobno nesrečo opisuje naključni mimoidoči. Kot dodaja, je voznik vozil prehitro in verjetno tudi pod vplivom alkohola. Da so e-skiroji zelo nevarni, predvsem zaradi hitrosti in nenošenja čelad, meni drugi.

Po podatkih Policije je bilo predlani zabeleženih 272, lani 308, letos pa že 33 takšnih prometnih nesreč. Razlog je največkrat hitrost nad dovoljenimi 25 kilometri na uro, kazen za to znaša 250 evrov.

Tudi predelanih vozil je vedno več. "To pomeni odstranitev blokade, ki je tovarniško ograjena in potem gre e-skiro hitreje kot je dovoljeno, tudi 90 kilometrov na uro in več," pojasnjuje Milčinovič. Z njim se strinja tudi direktorica Agencije za varnost prometa (AVP) Saša Jevšnik Kafol in dodaja, da se z njimi vozijo predvsem mladi.

Takšne policijske akcije so pogoste, od danes naprej pa imajo novo opremo za merjenje tudi celjski policisti. "To so merilni valji, s katerimi se bo ugotavljala končna hitrost pri lahkih vozilih in mopedih. Gor damo skiro, ga poženemo, z ročico odpremo kolikor gre, naprava na zaslonu pokaže končno hitrost," pokaže Milčinovič.

Kateri ukrepi pa so po mnenju AVP še potrebni? "Predvsem to, da bi bili e-skiroji obvezno registrirani, potrebno bi bilo obvezno zavarovanje – tako kot je pri ostalih motornih vozilih, in mogoče, da bi imela Policija in mestno redarstvo večje pristojnosti," meni Jevšnik Kafolova.

Pa tudi obvezna čelada za vse polnoletne voznike.