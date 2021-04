So električni avtomobili naša prihodnost? Teslini rezultati pravijo DA!

Zmaga Bidena in njegove demokratične stranke na ameriških predsedniških volitvah in vzpostavitev nadzora Demokratov nad Senatom sta bila za Teslo zelo pomembna. V začetku meseca je Biden objavil načrt naložb v infrastrukturo v višini 2 bilijona dolarjev, ki vključuje tudi program zelene energije. Za industrijo električnih avtomobilov so namenili 174 milijonov dolarjev, z denarjem pa bodo med drugim zgradili 500.000 postaj za polnjenje električnih avtomobilov po ZDA. To naj bi dodatno spodbudilo nakup električnih avtomobilov.

Po drugi strani pa mnogi tradicionalni proizvajalci avtomobilov, kot so Volkswagen, BMW, Ford in Daimler, razvijajo lastne električne avtomobile ali pa že imajo model v proizvodnji. Tudi drugi tekmeci, na primer kitajski Nio, proizvajajo električna vozila, vendar se še vedno niso izkazali na svetovnem prizorišču. Celo Apple je pred kratkim napovedal namero, da bo pospešil svoj razvojni program za električne avtomobile ali se pridružil proizvajalcem električnih ali tradicionalnih avtomobilov. Teslina potencialna konkurenca želi svoj delež, toda vsi udeleženci zaostajajo nekaj mesecev za tem tržnim liderjem.

Drugi dejavnik, ki je letos omejeval rast delnice Tesle, je bilo globalno pomanjkanje čipov, potrebnih za izdelavo električnih avtomobilov. Teslin tekmec Nio je bil prisiljen ustaviti proizvodnjo, mnogi pa se bojijo, da bo tudi Tesla prizadet, kar bi lahko predstavilo oviro pri doseganju želenega števila dobav.

Številni vlagatelji so optimistični pred novo sezono finančnega poročanja, ko podjetja objavljajo četrtletne rezultate, Tesla pa je na vrhu seznama po pozitivnih pričakovanjih.

Vir: Bloomberg, Reuters, CNBC

