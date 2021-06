So kriminalisti vendarle stopili na prste smetarski mafiji?

Vedno več je odkritih črnih odlagališč komunalnega blata. Očitno ne gre več za naključja, pač pa za dobro organizirano kriminalno dejavnost, s katero so podjetja, ki bi morala poskrbeti za obdelavo odpadka, tega odvrgla v naravo in povzročila veliko ekološko škodo, sebi pa omogočila velike zaslužke. V povezavi z odlagališčem v Pivoli so kriminalisti opravili več hišnih preiskav in pridržali šest oseb, več podrobnosti pa bo znanih ob 13. uri, ko bo vodja mariborskih kriminalistov podal izjavo.

Črno odlagališče komunalnega blata na območju Pivole je eno večjih, ki so jih odkrili v zadnjem letu. Blato je povzročilo pravo okoljsko katastrofo, stekla je kriminalistična preiskava, poteka inšpekcijski postopek, vse bolj pa kaže, da bi bil ta primer lahko povezan še z drugimi primeri odvrženega blata v Sloveniji.

icon-expand Zadnje odkrito črno odlagališče blata je v Šentjurju. FOTO: POP TV

Maja so namreč neznanci odvrgli več kubikov blata v Dramljah ter v Šentjurju, že v začetku leta so občani prijavili večje odlagališče blata v Sneberjah ob Savi, oktobra lani pa je večja količina komunalnega blata končala tudi na Primorskem, in sicer v Rodiku, kjer pa so krivca izsledili in ga kaznovali. Vse se vrti okoli ljubljanskega podjetja ML Surovine Kazen več sto tisoč evrov je dobilo podjetje ML Surovine, podjetje, omenjeno v povezavi s t. i. smetarsko hobotnico, ki smo jo razkrili, in s katerim je sodelovalo podjetje CEP iz Celja v primeru zbiranja in obdelave komunalnega blata iz Čistilne naprave Ptuj. Naključje? Zagotovo ne. Cilj te hobotnice je bil razpršitev odgovornosti, saj bi ob morebitnem razkritju nelegalnih poslovanj krivda padla na manjša vmesna podjetja, velika podjetja pa bi se na tak način izognila odgovornosti. V smetarskem poslu se namreč obračajo milijoni, saj gre za izredno drage storitve, zlasti ker država ni učinkovita pri iskanju sistemskih rešitev, s čimer bi preprečila okoljske katastrofe, kakršni smo priča zadnje mesece, ko odkrivajo vedno več odlagališč blata v naravi.

V obsežnih kriminalističnih preiskavah, ki so potekale v sredo in četrtek na območju PU Maribor, Ljubljana in Celje, so kriminalisti iskali dokaze o storitvi kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja po 332. členu Kazenskega zakonika (KZ-1). Predkazenski postopek poteka zoper več osumljencev, skupno je bilo pridržanih šest oseb, dvema pa je bilo pridržanje odpravljeno.

Podjetje ML Surovine že dlje časa vznemirja prebivalce Zaloga v Ljubljani. Najprej so tam nepravilno skladiščili elektrofiltrski pepel, ki ga je raznašalo v okolico, zato so morali posredovati inšpektorji, zdaj pa se prebivalci že lep čas pritožujejo nad smradom, ki bi lahko prihajal iz zbirnega centra ML Surovine. Tam očitno skladiščijo blato, ki ga ne odpeljejo v sežigalnice v tujini.

Celotni predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, ki pa drugih podrobnosti zaradi interesa preiskave ne razkriva. Neuradno smo sicer izvedeli, da so kriminalisti včeraj obiskali celjsko podjetje CEP, ki je bilo po pogodbi prek javnega razpisa dolžno odpeljati blato iz ptujske čistilne naprave. Za to so zadolžili podizvajalca ML Surovine v Ljubljani, kamor bi morali tudi odpeljati to sporno blato. Direktorja celjskega podjetja naj bi kriminalisti pridržali. Prevoze naj bi opravljalo podjetje LASAZ in tudi na njihova vrata naj bi potrkali kriminalisti ter pridržali direktorja. Več bo znano danes ob 13. uri, ko bo izjavo medijem podal vodja Sektorja kriminalistične policije PU Maribor Beno Meglič. Izjavo bomo prenašali na 24ur.com.