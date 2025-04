Kaj o kulturi oblačenja pove trenirka kot osnovni kos za vse priložnosti?

Kako se Slovenci oblačimo? Damo veliko na svoj videz ali nam je vseeno, samo da je udobno, in gremo na sprehod ali v gledališče v enakih oblačilih? Kaj o naši kulturi oblačenja povedo neskončne vrste za nakup pajkic in trenirka kot osnovni kos za vse priložnosti? So mladi res preveč sproščeni, starejši pa premalo drzni?