Pred 100 leti sta brata Michelin izumila koncept gastronomskega vodnika, nekaj let kasneje pa sta restavracije in hotele že ocenjevala z zvezdicami. Kmalu se bo v njem predstavila tudi Slovenija. Pričakovanja so velika, saj tak vodnik sproži rast celotne panoge. Toda Michelinove zvezdice so hkrati blagoslov in prekletstvo. Mnogi kuharji se jim prostovoljno odrečejo.