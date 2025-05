So na kranjski medicini dela ponarejali zdravstvena potrdila?

Kranjsko medicino dela Verdikon je ustanoviteljica ter tamkajšnja dolgoletna zdravnica februarja lani prodala podjetju Apartmaji Bled, katerega večinski lastnik je po navedbah Ajpesa podjetnik Jernej Gomboc. Čeprav zdravnica po lastnih navedbah v Verdikonu ni več delala, pa naj bi se še naprej pojavljala spričevala z njenim podpisom in žigom. Po nekaterih ocenah bi bilo lahko dvomljivih okoli 150 zdravstvenih potrdil za voznike motornih vozil ter še približno 50 potrdil, ki so potrebna za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja, pišeta časnika Delo in Slovenske Novice.

Na ljubljanski policijski upravi so za časnika potrdili, da preiskujejo sume, v omenjeni zadevi vodijo predkazenski postopek v povezavi s sumi kaznivih dejanj, katerih storilci se preganjajo po uradni dolžnosti. Na ministrstvu za zdravje pa so pojasnili, da so v zvezi s tem prejeli dopis policije in jim posredovali vse zahtevane podatke in listine, s katerimi razpolagajo.

"Zdravnica, katere podpis naj bi bil ponarejen, je zanikala, da bi sama kar koli ponarejala; njen podpis naj bi uporabljali brez njene vednosti, drugih zadev pa ne želi komentirati do zaključka preiskave," pišeta Delo in Slovenske novice. Kot so navedli, je zatrdila, da po prodaji podjetja v ambulanti ni več delala.