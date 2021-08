So nas ekstremni vremenski dogodki v zadnjih tednih pripeljali do točke brez vrnitve?

To so prizori iz vzhoda Rusije, natančneje iz Jakutije, ki pozimi slovi kot najhladnejše območje na svetu, tokrat pa so jo zaradi neobičajno visokih temperatur in hude suše prizadeli gozdni požari. Ti so v toplem delu leta tukaj sicer nekaj običajnega, vendar je zadnja tri leta njihov obseg izjemno velik, kar bo zelo verjetno imelo dolgoročni vpliv na okolje, in sicer ne samo na tem območju, ampak tudi drugod po svetu.

Po podatkih Javne službe za zaščito gozdov v državi je letos na tem območju skupno zgorelo že več kot 6,5 milijona hektarjev gozdov in se ob tem v ozračje sprostilo ogromno ogljikovega dioksida, še bolj zaskrbljujoče pa je to, da se je začel taliti permafrost, nekdaj trajno zamrznjena tla, v katerih je shranjena velika količina metana, ki ima na segrevanje ozračja še nekajkrat večji vpliv kot ogljikov dioksid. To pa lahko v prihodnjih letih in desetletjih pripelje do še hitrejših podnebnih sprememb in posledično do še več ekstremnih dogodkov, kot predvidevajo današnje projekcije.