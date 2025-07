So nogometaši Hajduka pretepli slovenskega varnostnika?

Vendar pa natakarji, ki so tisto noč delali, pravijo, da nogometaši nikakor niso bili nesramni. "Malo so se napili, potem pa so šli ven. V lokalu so se zadržali do konca, torej do ene ure zjutraj, potem pa so jih nagnali ven," pove eden od natakarjev. Ob odhodu iz lokala naj bi jih nato zaradi kršenja javnega reda in miru opozorili še varnostniki.

Varnostniki, ki jih prek zunanjega izvajalca predvsem zaradi preteklih incidentov ob jezeru, ko so mimoidoči denimo uničevali pletne, naroča občina Bled, naj bi med obhodom naleteli na člane Hajduka, ki so odhajali iz lokala. Da so se tam zadrževali, nam je potrdil tudi natakar.

V torek okoli ene ponoči se je na promenadi tik ob Blejskem jezeru med lokalom in stranskim vhodom v hotel vnel besedni spor med tremi varnostniki in večjim številom članov hrvaškega kluba. Bilo naj bi jih okoli 15.

A neuradno naj ne bi ostalo le pri besedah, zapele naj bi namreč tudi pesti. Eden od nogometašev, neuradno naj bi šlo za znanega hrvaškega nogometaša Marka Livajo, naj bi varnostnika udaril v obraz, ta naj bi padel po tleh, se ob tem popraskal in odkrušil zob. Da je bil en varnostnik poškodovan in je obiskal ustrezno zdravstveno ustanovo ter je zoper več kršiteljev podal soglasje za kazensko ovadbo, so nam incident potrdili tudi v varnostni službi.

Medtem pa v hrvaškem klubu zanikajo, da bi kdorkoli od njihovih nogometašev bil vpleten v pretep oziroma da bi kateregakoli od varnostnikov fizično napadel in poškodoval.

Člane kluba je bilo moč dan za tem opaziti pred hotelom, a pred kamere niso želeli. So pa pisno sporočili, da so se igralci Hajduka skupaj s trenerskim štabom udeležili skupne večerje, po vrnitvi na Bled pa da so v hotelskem kompleksu k skupini igralcev na izjemno neprofesionalen in agresiven način pristopili trije varnostniki. Razlog za to naj bi bila glasba iz prenosnega zvočnika, ki pa da je bila takoj po opozorilu ugasnjena. Dejali so še, da so se varnostniki po tem še naprej agresivno obnašali, kar je povzročilo besedni prepir, ki pa da se je končal po manj kot minuti.

Da je ukrepal zgolj en varnostnik in to le zaradi tega, "ker je bil drug varnostnik brez razloga in hinavsko, zahrbtno napaden zaradi česar je nezavesten ležal na tleh, medtem ko ga je ena ali več oseb brcalo v telo in glavo", pa na očitke kluba odgovarjajo v varnostni službi.

In Policija? Potrjuje, da sta bila v sporu telesno poškodovana varnostnik in ena oseba, neuradno član Hajduka. Ter še da zoper dve osebi vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja.

Varnostniki medtem napovedujejo kazensko ovadbo, hrvaški klub pa jim vrača, da bo zaradi neprimernega vedenja pravno ukrepal.