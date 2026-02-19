Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

So nove prehranske smernice utemeljene ali ideološko motivirane?

Ljubljana, 19. 02. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER Nuša Dekleva
Trgovina

300 gramov mesa in tri jajca na teden. So v članku o slovenskih prehranskih smernicah, ki razdvaja stroko, res nova vladna priporočila Slovenkam in Slovencem? Gre pri prehranskih smernicah vlade res za dobrobit prebivalcev ali za ideološko uveljavljanje osebnih in političnih ideologij vladajočih?

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: Battelino in Fras o prehranskih smernicah
    10:45
    Iz 24UR ZVEČER: Battelino in Fras o prehranskih smernicah
  • Iz 24UR ZVEČER: Prehranske smernice
    02:51
    Iz 24UR ZVEČER: Prehranske smernice

"Dolžni smo opozoriti na resen in nedopusten poskus uveljavljanja ideološko motiviranih vsebin pod krinko znanstvene legitimnosti." Tako predstavniki strokovnih in znanstvenih institucij s področja prehrane, medicine in javnega zdravja kritizirajo nedavno objavljena članka o slovenskih prehranskih smernicah.

Avtorji člankov, med njimi tudi člani strateškega sveta za prehrano, ki ga je ustanovil predsednik vlade, ugotavljajo, da moški v Sloveniji v povprečju zaužijejo kar šestkrat, ženske pa štirikrat več mesa od priporočil. Predlagajo nove, okolju in zdravju prijaznejše jedilnike, v veliki meri usmerjene v rastlinsko prehrano. Smernice sicer še niso uradno potrjene, a že sprožajo dvome. Kaj je torej v člankih spornega?

In zakaj avtorjem očitajo zavajanje in netransparentnost? Gre pri prehranskih smernicah res za ideološki boj? V oddaji 24UR Zvečer sta o tem spregovorila eden od avtorjev pisma dr. Tadej Battelino in dr. Zlatko Fras, vodja delovne skupine za pripravo novih prehranskih smernic.

prehrana meso smernice jedilnik

Inštitut 8. marec: kdo stoji za 719 tisoč evrov težkim proračunom?

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To otroci odnesejo v odraslost
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
zadovoljna
Portal
Lomilec ženskih src v objemu 33 let mlajše žene
Dnevni horoskop: Tehtnice potrebujejo jasnost, škorpijoni zaupajo občutku
Dnevni horoskop: Tehtnice potrebujejo jasnost, škorpijoni zaupajo občutku
Za spomladansko obutev je še prezgodaj, to so popolni škornji za prehodni čas
Za spomladansko obutev je še prezgodaj, to so popolni škornji za prehodni čas
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju vzamete skupaj?
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju vzamete skupaj?
vizita
Portal
Uporaba telefona močno povečuje tveganje
Ali pršice prispevajo k smrčanju?
Ali pršice prispevajo k smrčanju?
Kako se pripraviti na sezono alergij že pozimi
Kako se pripraviti na sezono alergij že pozimi
Tradicionalna afriška prehrana kot naravna krepitev imunskega sistema?
Tradicionalna afriška prehrana kot naravna krepitev imunskega sistema?
cekin
Portal
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Direktor pojasnjuje, zakaj vas ne bo zaposlil
Direktor pojasnjuje, zakaj vas ne bo zaposlil
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Tega z gotovino nikoli ne počnite
Tega z gotovino nikoli ne počnite
moskisvet
Portal
Najboljša oblika vadbe je tista, ki jo dejansko naredite
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
dominvrt
Portal
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Kroglice brez peke, ki bodo navdušile tudi otroke
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
voyo
Portal
Sanje Grofov
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sandokan
Sandokan
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534