So nove prehranske smernice utemeljene ali ideološko motivirane?

"Dolžni smo opozoriti na resen in nedopusten poskus uveljavljanja ideološko motiviranih vsebin pod krinko znanstvene legitimnosti." Tako predstavniki strokovnih in znanstvenih institucij s področja prehrane, medicine in javnega zdravja kritizirajo nedavno objavljena članka o slovenskih prehranskih smernicah.

Avtorji člankov, med njimi tudi člani strateškega sveta za prehrano, ki ga je ustanovil predsednik vlade, ugotavljajo, da moški v Sloveniji v povprečju zaužijejo kar šestkrat, ženske pa štirikrat več mesa od priporočil. Predlagajo nove, okolju in zdravju prijaznejše jedilnike, v veliki meri usmerjene v rastlinsko prehrano. Smernice sicer še niso uradno potrjene, a že sprožajo dvome. Kaj je torej v člankih spornega?

In zakaj avtorjem očitajo zavajanje in netransparentnost? Gre pri prehranskih smernicah res za ideološki boj? V oddaji 24UR Zvečer sta o tem spregovorila eden od avtorjev pisma dr. Tadej Battelino in dr. Zlatko Fras, vodja delovne skupine za pripravo novih prehranskih smernic.