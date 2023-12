So pacienti postali talci spora med medicinsko fakulteto in UKC Ljubljana?

Švab je sicer poudaril, da so na fakulteti vedno pripravljeni na dogovarjanje, a se kljub temu petkovega sestanka s predstavniki kliničnega centra ni bilo. Zakaj? Kot pojasnjuje, niso razumeli odločitve ter tega, kaj konkretno je v predlogu, ki so da dali, narobe. "Pripravljamo se na najslabše, vendar računamo, da se bodo stvari rešile," pravi.

Ali bodo na medicinski fakulteti prekinili preiskave za UKC Ljubljana? Bolniki so očitno postali talci spora za denar med dvema javnima ustanovama, ki naj bi skrbele prav za njihovo zdravje. V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili rektorja ljubljanske medicinske fakultete Igorja Švaba in generalnega direktorja ljubljanskega kliničnega centra Marka Juga .

Jug medtem poudarja, da je sam na položaju šele eno leto ter da so takoj pristopili k reševanju problema. "Tekoče smo plačevali vse račune, v letošnjem letu 16,5 milijona. Pristopili smo tudi k reševanju problema, zataknilo pa seje, ko smo želeli strukturirano ceno pregledati sami, tako da pridemo do najnižje možne cene," trdi. Ta bi bila po njegovih besedah najnižja možna za davkoplačevalce, a da ob tem še vedno zagotavlja strokovno storitev.

A najslabši scenarij, na katerega se pripravljajo, v resnici ni najslabši zanje, temveč prav za paciente, za katere bi morali javni ustanovi delati. "Računamo, da do zaustavitve preiskav ne bo prišlo," trdi dekan, a ob tem takšnega izkupička sicer ne more zagotoviti. "Ta problem se ni rešil že vsaj sedem let. Ne moremo v nedogled odlašati z reševanjem problema, zato smo stvari zdaj tako zaostrili in računamo, da se bodo uredile v teh nekaj dneh," pojasnjuje Švab.

"Če bi ta dolg, ki trenutno znaša 43 milijonov evrov, plačali v celoti, bi to naložili v bodoče investicije. Nagrade za zaposlene za to delo pa predstavljajo 10 odstotkov mase dohodkov inštitutov. S temi nagradami, ki so legalne in pravične, smo lahko omogočili, da ljudje ostanejo v javnem sektorju in ne gredo v zasebništvo delat cenenih, a dobičkonosnih storitev, temveč da namesto tega razvijajo visoko znanost," je prepričan.

A kako so torej preživeli ves ta čas, ko plačila niso bila izplačana? "Denar smo nalagali, da bi lahko izvedli investicije. Zaradi tega smo lahko preživeli toliko časa in nismo šli v izvršbe takoj. Poskušali smo se pogovarjati tudi z množico prejšnjih direktorjev, kako bi ta problem rešili, da bi se ti dolgovi poplačali. Pa se nikoli niso," pravi. UKC sicer trdi, da je dolg, o katerem govori Švab, napihnjen, a na medicinski fakulteti vztrajajo: dolg je realen.

Švab mu medtem odgovarja, da so že večkrat razkrili, da jim strukturne cene ni težko razkriti in da so to tudi pripravljeni storiti. A ko je beseda tekla o izplačevanju nagrad, ni bil več tako gotov v svoje besede. "Na inštitutih medicinske fakultete je zaposlenih 260 oseb, vsi ti so polno plačani iz dejavnosti, ki jo izvajajo, tako kot jo izvajajo že desetletja dolgo," odgovarja. Ter še, da nista plačani dve leti dela. Tolikšna je po njegovih besedah tudi zamuda s plačili.

To je bilo spomladi, ko se je medicinska fakulteta po besedah direktorja UKC Ljubljana umaknila iz pogajanj. "Tudi pri javnem naročilu nismo bili uspešni, saj fakulteta nikakor ni želela vsaj nekoliko spustiti svojih cen in se prilagoditi tudi našim zmožnostim. Takrat so vložili tožbo, v zadnjem času pa je stanje eskaliralo."

Obtožbe na račun UKC Ljubljana pa tudi, da je za pogovore in sklenitev dogovora namenil zgolj eno uro časa. Obtožbe, za katere Jug pravi, da so le zavajanje. "Takšnemu smo bili priča že večkrat. Od tega, da so cene državno določene, pa smo jasno videli, da niso, da ne plačujemo, čeprav smo z izpiski banke dokazali, da smo v letošnjem letu plačali že 16,5 milijona medicinski fakulteti, pa do tega, da smo namenili le eno uro časa. Ena ura je bila določena, ker smo bili v sredo že tik pred dogovorom," razlaga. Zalomilo pa da se je zato, ker je želela medicinska fakulteta razkrit strukturo cene na način, da UKC ne bi mogel ugotoviti, ali je cena ustrezna ali ne.

Dodaja pa še, da je medicinska fakulteta, medtem ko UKC ni izplačal nobenega dobička, nobenih nagrad, slednje naredila. "Lani je v akontacijah dala 2,2 milijona evrov za nagrade, predvidenih je 3,8 milijona evrov, v lanskem letu je imela 7,5 milijona evrov dobička, predlani 12,5 milijona evrov dobička. To so dobički, ki so v 60 do 70 odstotkih rezultat dela z UKC Ljubljana in to se za nas zdi v javnem sektorju nesprejemljivo," še pravi.

V ponedeljek je znova predviden sestanek. Medtem ko Švab upa, da se bodo "v ozkem krogu" lahko dogovorili in problem rešili na način, da bo dober za vse, pa je Jug prepričan, da bo do dogovora prišlo, "saj bomo imeli sestanek brez pravnih svetovalcev medicinske fakultete, ki imajo posebno afiniteto do tega posla".