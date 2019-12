So plastični cevovodi dovolj varni?

"Inšpektorji opravljamo svoje delo na terenu, zmotno je, da javnost misli, da morajo inšpektorji poskrbeti za varnost plinovoda. Za varnost plinovodov skrbijo operaterji distribucijskega omrežja ali operaterji prenosnega omrežja," je v oddaji 24UR ZVEČER dejal energetski inšpektor Saša Stojčič.

A naloga inšpektorjev je, da jih nadzirajo. Kdaj so torej nazadnje opravili nadzor na območju Britofa in Tržiča, kjer je uhajal plin? "Na območju Britofa je bil nazadnje opravljen inšpekcijski pregled v letu 2017 - to je bil redni pregled, medtem ko je bil izredni opravljen v prejšnjem tednu."Prizna, da so takrat ugotovili nekatere težave, inšpektor pa je izdal ukrepe, ki so bili nato opravljeni.

Zakaj prihaja do uhajanj plina, je težko odgovoriti, pravi Sašo Govekar, vodja kranjske službe za zaščito in reševanje:"Glede na to, kar se dogaja zadnje dni v Britofu pri Kranju, ko smo gledali te napeljave, vidiš, da je litoželezne zadeve zamenjala plastika. Ne samo, da so cevi plastične, tudi razdelilniki. Vse to je plastično in že na prvi pogled je videti krhko." Dodaja, da se je v Kranju zgodilo prav to, da je počila plastika in to je bil eden izmed glavnih razlogov za uhajanje plina.