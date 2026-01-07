Naslovnica
So plugi opravili delo? Zasut celo izhod iz garaže nujne medicinske pomoči

07. 01. 2026 19.39

Avtor:
Rebeka Tomaduz A.K.
Plužne službe na terenu na Primorskem

Slabih 10 centimetrov snega na cestah, pa tudi do 30 in več na pločnikih. Iz številnih mest je slišati, da so občinske plužne službe na cestišča odšle prepozno, ponekod do zjutraj plugi sploh niso zapeljali. Denimo v Postojni včeraj pred zdravstvenim domom ne zaposleni ne pacienti niso mogli parkirati, saj je bilo parkirišče popolnoma prekrito z več kot desetimi centimetri snega.

Marsikje je bilo težko kakorkoli priti do številnih javnih ustanov. In kdo bi moral očistiti dostope do denimo vrtcev, šol, bolnišnic in zdravstvenih domov?

Večina pločnikov v Postojni je danes očiščenih, tudi ceste so splužene, včeraj in v ponedeljek pa je bila zgodba precej drugačna. Popolnoma nedostopno je bilo parkirišče pred zdravstvenim domom, za katerega je pristojna občina, kar je danes sprožilo nekaj slabe volje, pove direktorica. Direktorica Zdravstvenega doma Postojna Irena Vatovec pove: "Morda smo res pričakovali bolje splužena parkirišča, kar pa ni bilo optimalno in na ta račun smo dobili tudi kar nekaj pritožb. Pluženje bi lahko bilo izvedeno v nočnem času oziroma v zgodnjih jutranjih urah, ko so parkirišča prazna."

Plug v Ljubljani
Plug v Ljubljani
FOTO: Bobo

Anže Srebovt, vodja režijskega obrata občine Postojna, pa pojasnjuje: "Čiščenje se lahko izvaja šele, ko je parkirišče prazno. Nekaj avtomobilov je bilo parkiranih, ampak je koncesionar na koncu opravil dobro delo."

Plugi so sneg sicer odmaknili šele med 7. in 8. uro zjutraj, ko je zdravstveni dom že odprl svoja vrata. Kot dodaja Vatovčeva: "Nekaj pritožb je bilo tudi s strani nujne medicinske pomoči, ker je ob pluženju prišlo do zasutja izhoda iz garaže."

Podobni prizori prihajajo tudi iz drugih občin, ljudje so po pločnikih gazili ali hodili kar po cesti. In kje so bile plužne službe? Srebovt: "Pluženje se je začelo v skladu s programom zimske službe. Torej je bilo predvideno šele včeraj in ne recimo v ponedeljek zvečer? Pluženje se je začelo izvajati, ko je prišla določena debelina snega na cestišče," dodaja.

Uroš Brumec, vodja sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost, razlaga: "Se cesta šteje za prevozno, če višina snega na cestah drugega prednostnega razreda ne presega deset centimetrov, na cestah tretjega prednostnega razreda pa 15 centimetrov."

Povedano drugače: "Na cestah do vrtcev, šol ali zdravstvenih domov je lahko deset centimetrov snega, na vseh ostalih pa 15, preden so občinski plugi sploh dolžni zapeljati iz garaž."

sneg plug

Zanimanje za sol za posipavanje veliko, v Mariboru študentje zavihteli lopate

Zaradi okvare ogrevanja v učilnicah v bundah

KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ponent
07. 01. 2026 20.28
Špara se povsod to je problem, na delovni sili na materialu na vsem. In zakaj se špara? Da se lahko več pokrade na vodilnih pozicijah! Kdo pa občuti posledice? Narod.
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
07. 01. 2026 20.27
Ha ha. Jankovič svetuje spucajte si sami
Odgovori
0 0
Slavenija
07. 01. 2026 20.24
V Postojni nikoli ni bilo tako slabo spluženo, to ve vsak iz postojne, še enosmerne ceste splužijo tako da naredijo 2.5m za avte, drugi del ceste kjer se parkirajo avti pa sploh ne plužijo, nimaš kam parkirat parkiranih avtov pa ni in bi lahko. Karkoli vam koncesionar reče, vsak iz postojne ve kako je bilo pred leti in kako so delali cele dneve in posipali ceste, pločnike, zdaj jih pa vidiš samo po noči in še to slabo opravijo
Odgovori
+0
1 1
SAME KLOBASE
07. 01. 2026 20.21
Plugi so opravili delo točno tako kot ga je Golob v vladi.... Torej kot plugi kot golob Vsi so bili za svoje delo pripravljeni in kot eni kot drugi same obljube, na koncu pa nič samo denar je šel kot za pluženje kot v vladi za bedarije.... Torej vsi kvalitetno kradejo
Odgovori
-1
1 2
Bogo30
07. 01. 2026 20.21
Neumno novinarsko vprašanje. Tu je Slovenija, tukaj nikoli ne bo nič prav, četudi bi bilo vse spluzeno, soljeno, pesek... bi vedno najdli nekaj, da ni ok. Verjetno bi takrat bilo preveč snega na smrekah. Pozabljate na vse privat delavce, ki so resevali tovornjake in so bile zaradi tega avtoceste zaprte, na njih pa ujete kolone vozil. Kapo dol tem mozakarjem.
Odgovori
+4
4 0
kolo1982
07. 01. 2026 20.20
So, pika!
Odgovori
+1
1 0
Anion6anion
07. 01. 2026 20.18
Snežič Evi plugi so slabo opravili delo na Darsu.
Odgovori
+0
1 1
4krogci
07. 01. 2026 20.16
dobro kolk cajta se bo se vse to ropotalo??? Ceste so bile povsem primerne vremenskim razmeram! Vozniki pač neznajo vec vozit kot je treba oz kot so znali nekoc! Pa še na temo pločnikov po Postojni...vceraj ob 19h je bil desni plocnik (smer od vojasnice proti centru) prav lepo ociscen (ja ni bil posusen je bil pa ociscen) ampak je folk se vedno raje hodu po cesti ob levem pločniku, kateri pa ni bil sčiscen...pač tezko nardit tiste 2 metra vec cez cesto! Obcina Pivka je pa druga zgodba...tam pa s edanes ni nic ocisceno...tudi ceste so bolj kot ne napol (govorimo o obcinskih cestah ne regionalnih)...ampak tam je pa glavni problem zaradi ukaza ŽUPANA naj se ceste ne posipajo (imamo to zimo velike probleme zaradi tega tudi na obicajne dni) saj po besedah zupana ce je cesta posuta prihaja jelenjad lizat sol in lahko pride do nesrece!!!! Tako naprimer zadnjic resevalno vozilo ni moglo pridit v vasi do obolelega zaradi poledenelega cestisca!!! AMpak to je pač SMRDELJ!
Odgovori
+1
2 1
deni34
07. 01. 2026 20.15
Pri nas v Prlekiji je zapadlo cca.30cm snega, ampak so ga do jutra očistili, tako da sem po hribovitem terenu brez problema prišel v službo.
Odgovori
0 0
Mirko papež
07. 01. 2026 20.06
Ma itak da so...kaj se ukvarjate z ljudmi ko se v 10 letih 5 dni ne znajo po snegu peljat...te vaše 22 letne po novem otročke dajte pa snežake delat pa sankat če se bojijo snega na cesti
Odgovori
+3
3 0
Infiltrator
07. 01. 2026 19.57
Norca se delajo iz naroda ...
Odgovori
+1
4 3
Omreznina2024
07. 01. 2026 19.56
Zakaj se ne organizira že pred sneženjem z CSD , zavodom za zaposlovanje, ter cestnim podjetjem , komunalami v mestih, da se potera, te mlade zdrave po večini tudi preobilno rejene zapečene, kateri naj bi oddelali po nekaj dni mesečno za te socialne ,ki jih dobivajo za nikakvo delo že leta in leta. Ko ni snega pa ob cestah , železnici čistit grmovje , ter pod dalnovodi, da delovni ljudje ne spet ostanejo brez eletrike ob vsakem sneženju.
Odgovori
+3
5 2
Zrcalo
07. 01. 2026 19.55
Še danes plugi niso vsega opravili, pa ni zapadlo v povorečju več kot 10 cm.
Odgovori
+5
6 1
BBcc
07. 01. 2026 19.54
En dan prepozno.
Odgovori
+0
1 1
Spectator936
07. 01. 2026 19.53
10cm snega, pa je za nekatere kaos. Žal gume s 3mm profila so le za policiste, tega se moramo zavedat. Dobra guma pa malo občutka in prideš povsod po tem prhkem snegu
Odgovori
+1
3 2
Sixten Malmerfelt
07. 01. 2026 19.48
So, šele danes.
Odgovori
+1
1 0
