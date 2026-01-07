So plugi opravili delo? Zasut celo izhod iz garaže nujne medicinske pomoči

Večina pločnikov v Postojni je danes očiščenih, tudi ceste so splužene, včeraj in v ponedeljek pa je bila zgodba precej drugačna. Popolnoma nedostopno je bilo parkirišče pred zdravstvenim domom, za katerega je pristojna občina, kar je danes sprožilo nekaj slabe volje, pove direktorica. Direktorica Zdravstvenega doma Postojna Irena Vatovec pove: "Morda smo res pričakovali bolje splužena parkirišča, kar pa ni bilo optimalno in na ta račun smo dobili tudi kar nekaj pritožb. Pluženje bi lahko bilo izvedeno v nočnem času oziroma v zgodnjih jutranjih urah, ko so parkirišča prazna."

Marsikje je bilo težko kakorkoli priti do številnih javnih ustanov. In kdo bi moral očistiti dostope do denimo vrtcev, šol, bolnišnic in zdravstvenih domov?

Anže Srebovt, vodja režijskega obrata občine Postojna, pa pojasnjuje: "Čiščenje se lahko izvaja šele, ko je parkirišče prazno. Nekaj avtomobilov je bilo parkiranih, ampak je koncesionar na koncu opravil dobro delo."

Plugi so sneg sicer odmaknili šele med 7. in 8. uro zjutraj, ko je zdravstveni dom že odprl svoja vrata. Kot dodaja Vatovčeva: "Nekaj pritožb je bilo tudi s strani nujne medicinske pomoči, ker je ob pluženju prišlo do zasutja izhoda iz garaže."

Podobni prizori prihajajo tudi iz drugih občin, ljudje so po pločnikih gazili ali hodili kar po cesti. In kje so bile plužne službe? Srebovt: "Pluženje se je začelo v skladu s programom zimske službe. Torej je bilo predvideno šele včeraj in ne recimo v ponedeljek zvečer? Pluženje se je začelo izvajati, ko je prišla določena debelina snega na cestišče," dodaja.

Uroš Brumec, vodja sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost, razlaga: "Se cesta šteje za prevozno, če višina snega na cestah drugega prednostnega razreda ne presega deset centimetrov, na cestah tretjega prednostnega razreda pa 15 centimetrov."

Povedano drugače: "Na cestah do vrtcev, šol ali zdravstvenih domov je lahko deset centimetrov snega, na vseh ostalih pa 15, preden so občinski plugi sploh dolžni zapeljati iz garaž."