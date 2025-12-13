Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

So po smrti Novomeščana priprli napačno osebo?

Novo mesto, 13. 12. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
24UR ZVEČER
Komentarji
0

Po dobrem mesecu in pol je 21-letni Rom odkorakal na prostost. Sodišče ga je izpustilo, ker ni več utemeljenega suma, da bi prav on zakrivil smrt priljubljenega Novomeščana. A če ni bil on, kdo je bil? Kaj so povedale priče, ki jih je bilo 26? Omenja se domnevno drug storilec. In kaj bo zdaj storila Policija, kaj sodišče in tožilstvo? Kdo je zamočil? Kdo bo prevzel odgovornost?

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: Pogovor z Miho Šepcem
    04:07
    Iz 24UR ZVEČER: Pogovor z Miho Šepcem
  • Iz 24UR ZVEČER: Novomeški župan je razočaran
    02:25
    Iz 24UR ZVEČER: Novomeški župan je razočaran
  • Iz 24UR ZVEČER: Usoda preiskave nejasna
    04:36
    Iz 24UR ZVEČER: Usoda preiskave nejasna
  • Iz 24UR ZVEČER: Kdo nosi odgovornost?
    01:31
    Iz 24UR ZVEČER: Kdo nosi odgovornost?
  • Iz 24UR ZVEČER: Pogovor z županom Gregorjem Macedonijem
    03:03
    Iz 24UR ZVEČER: Pogovor z županom Gregorjem Macedonijem
  • Iz 24UR ZVEČER: Domačini razočarani
    01:16
    Iz 24UR ZVEČER: Domačini razočarani

Ali je torej sodišče z izpustom osumljenega posredno priznalo, da v priporu niso imeli pravega človeka? Pravni strokovnjak Miha Šepec je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil, da so takšni zaključki za zdaj še preuranjeni. "Počakati moramo na morebitno sodno preiskavo. Zagotovo pa to pomeni, da sodišče nima dovolj dokazov, da bi lahko vzdrževalo pripor," je dejal.

"Pripor pomeni, da imamo nedolžnega človeka, ki še ni bil obsojen, država pa mu je odvzela prostost. Da se pripor vzdržuje, pa je potreben zelo visok dokazni standard," je dodal.

Strinja pa se, da celotna zadeva zagotovo ne meče dobre luči na Policijo ter državno tožilstvo, ki je predlagalo pripor. "Od njih bi namreč pričakovali, da so že zbrali dovolj dokazov in da imajo pravega človeka, zoper katerega so predlagali pripor. Če se izkaže, da je teh osumljencev več, se je treba resno vprašati, ali so dovolj dobro preiskali zadevo na prvi ravni," je dejal.

Preberi še V Novem mestu zgroženi: 'Primer kaže na neučinkovito delovanje organov pregona'

Kot je pojasnil, je Policija tista, ki na terenu preiskuje potencialno kaznivo dejanje, zbira informacije in potencialno dokaze, zbrano pa predloži državnemu tožilcu. On je nato tisti, ki predlaga pripor: "On zaupa Policiji, da so našli pravega osumljenca in na podlagi zbranih dokazov sodišču predlaga pripor, sodišče pa ga nato odredi."

"Če bi moral iskati krivca za preslabo preiskano zadevo, bi bila to Policija," je še ocenil, a poudaril, da za slednje ne more nositi odgovornosti prvi mož institucije: "Ni on tisti, ki na terenu preiskuje dokaze. Tudi on zaupa Policiji."

Če pa se bo izkazalo, da je bila v priporu napačna oseba, lahko ta za vsak dan, ki ga je v priporu preživela po krivem, od države terja odškodnino.

Preberi še Generalni direktor Policije v Novo mesto napotil dodatne kriminaliste

Novomeški župan Gregor Macedoni je medtem v večerni oddaji odločitev sodišča sprejel z razočaranjem in ogorčenjem. "Storilec - kdorkoli to je - je danes na prostosti. Vseeno je, ali imamo slabo zakonodajo ali slabo delovanje državnih organov, v Sloveniji, kot kaže, ne znamo tudi najbolj odmevnih in tistih primerov, ki so na očeh javnosti, sprocesirati na način, da bi se država pokazala kot učinkovita," je bil kritičen.

Spomnil je, da so bili na občinski seji po smrti Novomeščana poleg članov vlade prisotni tudi predstavniki sodstva in tožilstva. "Že takrat smo zelo jasno povedali, da nas kot državljane zanima zgolj to, da so krivci kaznovani in da so tisti, ki so v postopkih z veliko ponovitveno nevarnostjo, do zaključka sodnih postopkov umaknjeni z naših ulic," je dodal.

Več v priloženih videoposnetkih.

novo mesto policija smrt pripor
Naslednji članek

Do konca januarja čas za predajo nezakonitega orožja

Naslednji članek

Zgodbe treh 'velikanov', ki so trajno zaznamovale slovensko zdravstvo

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385