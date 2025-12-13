So po smrti Novomeščana priprli napačno osebo?

Po dobrem mesecu in pol je 21-letni Rom odkorakal na prostost. Sodišče ga je izpustilo, ker ni več utemeljenega suma, da bi prav on zakrivil smrt priljubljenega Novomeščana. A če ni bil on, kdo je bil? Kaj so povedale priče, ki jih je bilo 26? Omenja se domnevno drug storilec. In kaj bo zdaj storila Policija, kaj sodišče in tožilstvo? Kdo je zamočil? Kdo bo prevzel odgovornost?

Ali je torej sodišče z izpustom osumljenega posredno priznalo, da v priporu niso imeli pravega človeka? Pravni strokovnjak Miha Šepec je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil, da so takšni zaključki za zdaj še preuranjeni. "Počakati moramo na morebitno sodno preiskavo. Zagotovo pa to pomeni, da sodišče nima dovolj dokazov, da bi lahko vzdrževalo pripor," je dejal. "Pripor pomeni, da imamo nedolžnega človeka, ki še ni bil obsojen, država pa mu je odvzela prostost. Da se pripor vzdržuje, pa je potreben zelo visok dokazni standard," je dodal. Strinja pa se, da celotna zadeva zagotovo ne meče dobre luči na Policijo ter državno tožilstvo, ki je predlagalo pripor. "Od njih bi namreč pričakovali, da so že zbrali dovolj dokazov in da imajo pravega človeka, zoper katerega so predlagali pripor. Če se izkaže, da je teh osumljencev več, se je treba resno vprašati, ali so dovolj dobro preiskali zadevo na prvi ravni," je dejal.

Kot je pojasnil, je Policija tista, ki na terenu preiskuje potencialno kaznivo dejanje, zbira informacije in potencialno dokaze, zbrano pa predloži državnemu tožilcu. On je nato tisti, ki predlaga pripor: "On zaupa Policiji, da so našli pravega osumljenca in na podlagi zbranih dokazov sodišču predlaga pripor, sodišče pa ga nato odredi." "Če bi moral iskati krivca za preslabo preiskano zadevo, bi bila to Policija," je še ocenil, a poudaril, da za slednje ne more nositi odgovornosti prvi mož institucije: "Ni on tisti, ki na terenu preiskuje dokaze. Tudi on zaupa Policiji." Če pa se bo izkazalo, da je bila v priporu napačna oseba, lahko ta za vsak dan, ki ga je v priporu preživela po krivem, od države terja odškodnino.

Novomeški župan Gregor Macedoni je medtem v večerni oddaji odločitev sodišča sprejel z razočaranjem in ogorčenjem. "Storilec - kdorkoli to je - je danes na prostosti. Vseeno je, ali imamo slabo zakonodajo ali slabo delovanje državnih organov, v Sloveniji, kot kaže, ne znamo tudi najbolj odmevnih in tistih primerov, ki so na očeh javnosti, sprocesirati na način, da bi se država pokazala kot učinkovita," je bil kritičen. Spomnil je, da so bili na občinski seji po smrti Novomeščana poleg članov vlade prisotni tudi predstavniki sodstva in tožilstva. "Že takrat smo zelo jasno povedali, da nas kot državljane zanima zgolj to, da so krivci kaznovani in da so tisti, ki so v postopkih z veliko ponovitveno nevarnostjo, do zaključka sodnih postopkov umaknjeni z naših ulic," je dodal.