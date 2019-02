So praškega 'ubežnika' našli pri Ormožu?

A točnega 'porekla' ptice ni mogoče določiti. "Prejeli smo informacije o tem, da sta iz živalskega vrsta v Pragi pobegnila dva osebka, nekaj pa naj bi jih pobegnilo tudi italijanskim sokolarjem. A te informacije so neuradne in nepreverjene," pojasnjuje Basle.

'Eksotičnega' jezerca so v Sloveniji zabeležili sploh prvič, zaradi česar po besedah Basleta tudi nima ustreznega slovenskega poimenovanja. Sta pa z Božičem konec lanskega leta naletela na novice o tem, da so primerke te ptice opazili drugod po Evropi, tudi na Madžarskem. "Kljub temu je bilo presenečenje, ki ga niti najmanj ne pričakuješ," je navdušen ornitolog.

Ornitologi sicer ne morejo določiti, ali gre za samca ali samico; slednje so navadno večje. Je pa jezerec ena večjih ujed in težjih ptic na svetu. Odrasel primerek lahko tehta tudi do osem kilogramov, njegov razpon kril pa doseže več kot dva metra (za primerjavo: naš orel belorepec ima razpon kril do dveh metrov). zanj je značilen velik, oranžno obarvan kljun.