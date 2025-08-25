Svetli način
Slovenija

So pri izbiri helikopterjev res imeli več besede policisti kot zdravstvena stroka?

Ljubljana, 25. 08. 2025 19.47 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Žana Vertačnik
Komentarji
36

Kdo je stroka, ki je odločila o izbiri dveh helikopterjev italijanskega proizvajalca Leonardo, na katere letijo kritike, da sta neustrezna za oskrbo poškodovancev? Kot kaže sestava strokovne komisije, ki jo je razkrilo notranje ministrstvo, so pri izbiri imeli največ besede policisti letalci in ne zdravstvena stroka. Je bila torej ta preslišana?

Seznam članov strokovne komisije, ki nam ga je ministrstvo za notranje zadeve po dostopu do informacij javnega značaja in dva tedna od naše prošnje vendarle poslalo, ponuja dve bistveni ugotovitvi. Prvič, da je pri nabavi reševalcev soodločal samo en predstavnik ministrstva za zdravje. In drugič, da je prav taisti član aktiven tudi v Sekciji reševalcev v zdravstvu.

Združenje že več tednov javno kritizira nakup, ker izbrana helikopterja domnevno ne bosta omogočala dostopa do pacienta z vseh strani pri recimo intubiranju. "Po našem vedenju je gospod Šmon definitivno podpiral vsa izhodišča stroke, ki smo jih napisali, in to tudi na teh sestankih izrazil," je dejal predsednik sekcije reševalcev v zdravstvu Thomas Germ.

Diplomirani zdravstvenik je bil na ministrstvu zaposlen kot višji svetovalec v Službi za nujno medicinsko pomoč in izredne razmere. Od konca julija na ministrstvu ni več zaposlen, dal je odpoved iz osebnih razlogov. "Kakšni so bili ti razlogi pa najbolje ve on."

Ali je njegov odhod z ministrstva povezan z nabavo helikopterjev, smo poskušali izvedeti tudi pri Šmonu, a za izjave ni bil dosegljiv. "Očitno so bili naši glasovi, naša izhodišča in težnje prezrti," pravi Germ.

Notranji minister Boštjan Poklukar na vprašanje, ali bi o nakupu reševalnega helikopterja moralo odločati več predstavnikov zdravstva odgovarja: "Tega člana je podalo ministrstvo za zdravje. Smatram, da je to popolnoma dovolj."

Kako pa si opozicija razlaga odločitev zdravniške trojice o zeleni luči za nabavo Leonardovih helikopterjev? "Samo po sebi se najbrž ponuja odgovor, da je politika prisilila stroko, da je spremenila mnenje," pravi Vida Čadonič Špelič (NSi).

Poklukar pa odgovarja, da se politika v nakup helikopterja ni vmešavala. "To je bila popolnoma strokovna odločitev, nenazadnje v tem janvnem naročilu ni bilo pritožbe, revizije."

Notranji minister ponavlja, da so razpis, ki je pod drobnogledom protikorupcijske komisije, izpeljali zakonito in transparentno; da sta imela oba helikopterja ustrezne reference in certifikate. Podpis pogodbe napoveduje za naslednje dni.

helikopter leonardo policija stroka
KOMENTARJI (36)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NotMe
25. 08. 2025 21.36
Resno? Dobili ste iskreno pohvalo za članek in brišete pohvalo? Ker se je poleg pohvale nahajal namig, da tole sodi na naslovnico???
ODGOVORI
0 0
galeon
25. 08. 2025 21.35
+1
Se dobro ve, kaj skrbi policijo. Šolanje pilotov za pravi reševalni helikopter, ki je druge znamke in tipa. Pilotov pa ni.
ODGOVORI
1 0
joc771
25. 08. 2025 21.31
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
ODGOVORI
0 0
joc771
25. 08. 2025 21.30
Potem ko je stroka opozarjala, da reševalna helikopterja podjetja Leonardo ne bosta ustrezala strokovnim standardom, se je namreč zgodil preobrat. Oskrba bolnikov z novima helikopterjema bo boljša kot doslej, so pretekli teden sporočili trije zdravniki helikopterske nujne pomoči Brnik: Iztok Tomazin, Uroš Lampič in Luka Camlek.
ODGOVORI
0 0
joc771
25. 08. 2025 21.28
+1
Valentina Prevolnik Rupel je Ministrica za zdravje, po osnovni izobrazbi je ekonomistka, doktorirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Izbrali so dražjega, ki je izgleda tudi mnogo dražji za uporabo in vzdrževanje. Portal Preiskovalno piše, da je Airbus za 34,4 % cenejši, na uro letenja.
ODGOVORI
1 0
Castrum
25. 08. 2025 21.26
+1
TA VLADA nam je končno odprla oči! Ta vlada nam je res odprla oči!!!......O medicini doktorji nimajo pojma - o medicini vedo vse policisti in....Poklukar!
ODGOVORI
1 0
Castrum
25. 08. 2025 21.26
Hvala vlada!v Hvala Poklukar!
ODGOVORI
0 0
Castrum
25. 08. 2025 21.23
+2
Policisti so izbrali reševalne helikopterje.....torej pod golobovanjem verjetno sledi to, da bodo tam neki kuharji odločali o koheziji , ali pa bi učitelji izbirali opremo za NE Krško ali pa celo novodobni popularni NVOji opremo za vojaško obrambo države!....komedija!!!
ODGOVORI
2 0
sosed5
25. 08. 2025 21.22
-1
In je vse ze res brez veze v tej slo.
ODGOVORI
0 1
sosed5
25. 08. 2025 21.22
-1
Tu se vidi kako desni res samo mesajo drek, da vedno bolj smrdi. meni kot laiku iz komentarjev levih in desnih enostavno pride na musel, namesto porscheja, so nabavli mercedesa. In sedaj je to treba politicno razf.....
ODGOVORI
2 3
Castrum
25. 08. 2025 21.23
+2
Daj preberi še enkrat kaj si napisal!!!
ODGOVORI
2 0
NotMe
25. 08. 2025 21.31
Ja, namesto poršeja so nabavilu mercedes in ravno v tem je problem. Kupovali so namreč za dirkanje in mečke imajo blokado na 250, porš pa ne in z lahkoto potegne 300
ODGOVORI
0 0
Castrum
25. 08. 2025 21.15
+1
Medicinsko opremo izbira policist - bravo Slovenija! To se lahko zgodi samo pod GOLOBOVANJEM!
ODGOVORI
2 1
4BIDEN
25. 08. 2025 21.25
ka misliš, da bodo piloti, glavo na pladnju nosili, samo da lahko letijo z lepim helikopterjem?
ODGOVORI
0 0
asdfghjklč
25. 08. 2025 21.10
Sikorskyji so najboljši reševalni helikopterji - pika.
ODGOVORI
0 0
4BIDEN
25. 08. 2025 21.09
Pri evrokopterju pacient leži na tleh, na nosilih,, augusta wasteland je boljši, močnejši, hitrejši, z več dometa, več časa je lahko v zraku, na višji nadmorski višini, hitreje pridobiva višino, več potnikov nosi, več tovora nosi, prostornejši, OH JOH IN SPLOH!
ODGOVORI
0 0
4BIDEN
25. 08. 2025 21.11
mogoče bo enkrat eurokopter boljši, od auguste wasteland 169, ki je bil narejen v sodelovanju z Bellom
ODGOVORI
0 0
NotMe
25. 08. 2025 21.02
+1
Hahahahaha, pa saj to ni res. Policaji sodelovali pri izboru za reševalno letalo?! In EDINI dr dal odpoved?! To ni samo za kpk, to je za kazensko!!! Zdaj naj pa zdravniki policajem izbirajo uniforme, lisice in pištole. Saj menda vejo, kako na telo vplivajo bombaž in kovine
ODGOVORI
2 1
melhijad1
25. 08. 2025 20.55
+0
sper debele kuverte
ODGOVORI
1 1
BBcc
25. 08. 2025 20.38
-5
Namenske reševalne helikopterje Leonardo uporabljajo v državah Italija, Švedska, Norveška, Velika Britanija, Kanada, Združene države Amerike, Nova Zelandija, Japonska, Avstralija, Brazilija, Argentina, Združeni arabski emirati, Katar, Indonezija in Dominikanska republika...Servisi in piloti zagotovljeni. V vseh teh državah odloča policija o reševalnih helikopterji? Smešno je že vse skupaj. 😅Privatnik si pač ne bo napolnil žepe s prevozi.
ODGOVORI
2 7
NotMe
25. 08. 2025 20.57
+3
Seveda. Imajo 20 airbusov in 2 leonarda
ODGOVORI
3 0
kekec_pokec
25. 08. 2025 20.35
+3
So še par dodatnih ust zamazali z denarjem, da so utihnila
ODGOVORI
4 1
boslo
25. 08. 2025 20.34
+5
Odločila je koruptivna politika, kot vedno
ODGOVORI
6 1
modelx
25. 08. 2025 20.32
+7
nemec je zadnjič jasno povedal, kaj pomeni tisti standard - nosila v vzdolžni smeri in ne pravokotno na kabino.
ODGOVORI
7 0
Po možganski kapi
25. 08. 2025 20.18
-8
Velika večina Slovencev je srečnih. da imamo to vlado.
ODGOVORI
1 9
Darko32
25. 08. 2025 19.57
+5
JAVNO SE ZAHTEVA, DA SE JAVNO OBJAVI IMENA vseh, kateri so sodelvali pri tem. NEdopustno je, da jneki luzerji, ki nimajo pojma sodelujejo pri tem. Krivdo potem pa se zvali na poštene zdravnike reševalce. ZATO BI BILO POŠTENO OD VSEH NOVINARJEV, KATERI SPREMLJAJO TO ANOMAJILJO IN BARABINSTVO, DA ZAHTEVAJO IN VZTRAJAJO PRI IMENIH VSEH, KI SO SODELOVALI IN SE JAVNO OBJAVI. Bomo videli kaj hitro kdo je nastavil lonček provizij pri tej barabiji v škodo naroda. POLICAJI so mutibariči in tukaj je več kot očino, d agre za pranje dearja in prekanaliziranje v njihove žepe.
ODGOVORI
7 2
Miha Bi
25. 08. 2025 20.21
+2
Predsednik (oseba, ki vodi postopek javnega naročanja):mag. Petra PolutnikSekretariat, UJNN, Služba za javna naročilaČlan:Igor PodjedGPU, Uprava za policijske specialnosti, Letalska policijska enotaČlan:Matjaž JurjevecGPU, Uprava za policijske specialnosti, Letalska policijska enotaČlan:Andrej ŠmonMinistrstvo za zdravjeNamestnik predsednika:Maja ŠimunovićSekretariat, UJNN, Služba za javna naročilaNamestnik predsednika:Janja KržanSekretariat, UJNN, Služba za javna naročilaNadomestni član:Jure OlajGPU, Uprava za policijske specialnosti, Letalska policijska enotaNadomestni član:Roman PetekGPU, Uprava za policijske specialnosti, Letalska policijska enotaNadomestni član:Denis GorjupMinistrstvo za zdravje
ODGOVORI
2 0
