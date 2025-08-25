So pri izbiri helikopterjev res imeli več besede policisti kot zdravstvena stroka?

Seznam članov strokovne komisije, ki nam ga je ministrstvo za notranje zadeve po dostopu do informacij javnega značaja in dva tedna od naše prošnje vendarle poslalo, ponuja dve bistveni ugotovitvi. Prvič, da je pri nabavi reševalcev soodločal samo en predstavnik ministrstva za zdravje. In drugič, da je prav taisti član aktiven tudi v Sekciji reševalcev v zdravstvu.

Združenje že več tednov javno kritizira nakup, ker izbrana helikopterja domnevno ne bosta omogočala dostopa do pacienta z vseh strani pri recimo intubiranju. "Po našem vedenju je gospod Šmon definitivno podpiral vsa izhodišča stroke, ki smo jih napisali, in to tudi na teh sestankih izrazil," je dejal predsednik sekcije reševalcev v zdravstvu Thomas Germ.

Diplomirani zdravstvenik je bil na ministrstvu zaposlen kot višji svetovalec v Službi za nujno medicinsko pomoč in izredne razmere. Od konca julija na ministrstvu ni več zaposlen, dal je odpoved iz osebnih razlogov. "Kakšni so bili ti razlogi pa najbolje ve on."

Ali je njegov odhod z ministrstva povezan z nabavo helikopterjev, smo poskušali izvedeti tudi pri Šmonu, a za izjave ni bil dosegljiv. "Očitno so bili naši glasovi, naša izhodišča in težnje prezrti," pravi Germ.

Notranji minister Boštjan Poklukar na vprašanje, ali bi o nakupu reševalnega helikopterja moralo odločati več predstavnikov zdravstva odgovarja: "Tega člana je podalo ministrstvo za zdravje. Smatram, da je to popolnoma dovolj."

Kako pa si opozicija razlaga odločitev zdravniške trojice o zeleni luči za nabavo Leonardovih helikopterjev? "Samo po sebi se najbrž ponuja odgovor, da je politika prisilila stroko, da je spremenila mnenje," pravi Vida Čadonič Špelič (NSi).

Poklukar pa odgovarja, da se politika v nakup helikopterja ni vmešavala. "To je bila popolnoma strokovna odločitev, nenazadnje v tem janvnem naročilu ni bilo pritožbe, revizije."

Notranji minister ponavlja, da so razpis, ki je pod drobnogledom protikorupcijske komisije, izpeljali zakonito in transparentno; da sta imela oba helikopterja ustrezne reference in certifikate. Podpis pogodbe napoveduje za naslednje dni.