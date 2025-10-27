So pristojni res naredili vse, da bi tragedijo preprečili?

Z domačinoma se dobimo v Novem mestu. Še vedno v šoku. Bila sta priča tragediji. Tisti večer ni bilo miru, že prej v lokalu ne, pripovedujeta: "Problematične osebe so nadlegovale ženske, punce, moške, bilo je veliko opozarjanja." Zgodil se je prvi pretep. "Dogodek prej, dve uri prej je bil poškododvan mladoletnik, po informacijah policije lažje, po slikah težje, tako da zdaj kdo prikriva, kdo laže," se sprašujejo domačini.
Policija je izdala zgolj plačilne naloge. Na policiji so pojasnili, da so tisto noč tam posredovali dvakrat. Intervenciji nista bili povezani s tragičnim dogodkom. "Trenutno se ti oškodovanci ne strinjajo s kakršnimkoli kazenskim pregonom," so pojasnili. Lahko pa to storijo v roku 180 dni. V vsakem primeru policija vodi prekrškovne postopke.
Policija bi vseeno lahko ukrepala, pravi pravni strokovnjak. "Policija ukrepa po uradni dolžosti, to pomeni, da ukrepa sama od sebe, brez prijav – takrat ko sama zazna kakršnokoli kaznivo dejanje ali prekršek," je pojasnil Miha Šepec z mariborske Pravne fakultete. Zato je prepričan, da bi morala policija po uradni dolžnosti ukrepati že prvič. "Tukaj gre za neko resno kaznivo dejanje, in vedno, ko gre za neko resno kaznivo dejanje – to so vse hude telesne poškodbe, posebne telesne poškodbe, potencialne smrti – se mora policija, ko vidi to situacijo, tudi, če ni prijave, odzvati," dodaja Šepec.
Tragični dogodek se je zgodil okoli dveh ponoči, ko je 48-letnik prišel po svojega sina. Tam naj bi ga napadla skupina mladih romov, en udarec je bil usoden. "Veliko ljudi je skočilo, ko je gospod padel, vse skupaj se je vleklo, trajalo, brez besed sem," pove domačin.
Na generalni policijski upravi do zaključka strokovenga nadzora izjav ne dajejo.
Tudi reševalci naj bi za prihod na kraj potrebovali preveč časa. Med 14 in 17 minut. V Zdravstvenem domu očitke zavračajo: "Prvi klic je bil ob 2.36, takrat se ekipa nujnega reševalnega vozila odpravi na intervencijo, ugotovi da je prišlo do srčnega zastoja." Zato so aktivirali dodatno ekipo vozila urgentnega zdravnika, ki sta na kraju ob 2.41. Pokažejo tudi dokumentacijo tiste noči: "Obe vozili sta bili znotraj pet minut na kraju dogodka, od prejema naše intervencije."
In ta zgodba žal ni osamljena. Na novem anonimnem Instagram profilu ljudje delijo svoje izkušnje z Romi. V samo 24 urah je profil nabral več kot 10.000 sledilcev.