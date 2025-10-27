So pristojni res naredili vse, da bi tragedijo preprečili?

Z domačinoma se dobimo v Novem mestu. Še vedno v šoku. Bila sta priča tragediji. Tisti večer ni bilo miru, že prej v lokalu ne, pripovedujeta: "Problematične osebe so nadlegovale ženske, punce, moške, bilo je veliko opozarjanja." Zgodil se je prvi pretep. "Dogodek prej, dve uri prej je bil poškododvan mladoletnik, po informacijah policije lažje, po slikah težje, tako da zdaj kdo prikriva, kdo laže," se sprašujejo domačini.

Policija je izdala zgolj plačilne naloge. Na policiji so pojasnili, da so tisto noč tam posredovali dvakrat. Intervenciji nista bili povezani s tragičnim dogodkom. "Trenutno se ti oškodovanci ne strinjajo s kakršnimkoli kazenskim pregonom," so pojasnili. Lahko pa to storijo v roku 180 dni. V vsakem primeru policija vodi prekrškovne postopke.

Policija bi vseeno lahko ukrepala, pravi pravni strokovnjak. "Policija ukrepa po uradni dolžosti, to pomeni, da ukrepa sama od sebe, brez prijav – takrat ko sama zazna kakršnokoli kaznivo dejanje ali prekršek," je pojasnil Miha Šepec z mariborske Pravne fakultete. Zato je prepričan, da bi morala policija po uradni dolžnosti ukrepati že prvič. "Tukaj gre za neko resno kaznivo dejanje, in vedno, ko gre za neko resno kaznivo dejanje – to so vse hude telesne poškodbe, posebne telesne poškodbe, potencialne smrti – se mora policija, ko vidi to situacijo, tudi, če ni prijave, odzvati," dodaja Šepec.