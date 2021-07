So si znanstveniki in umetniki res tako različni?

V Ljubljani se te dni mudi 21 raziskovalcev iz 10. držav, ki bodo v naslednjih tednih poskušali združiti na videz nezdružljivo. Umetnost in znanost. V ponedeljek so se tega lotili tako, da so kuhali v vrhunski ljubljanski restavraciji. Zveni noro, toda projekt želi dokazati, da nam vrhunski kemik in vrhunski oblikovalec sama morda niti ne znata skuhati odličnega kosila, če pa združita moči, lahko res spremenita svet.

