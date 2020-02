So sindikalno zaupnico odpustili, ker je javno opozarjala na nepravilnosti fakultete?

Naposled so jo odpustili, ker da je njena raziskovalna skupina v zadnjih devetih mesecih ustvarila za 76.000 evrov minusa. Česar si, kot trdijo na fakulteti, ne morejo privoščiti. Pa čeprav zelo tesno sodelujejo z gospodarstvom; kot smo razkrili v Dejstvih so s tržnimi projekti samo v zadnjih treh letih zaslužili kar milijon evrov.

"Seveda sem postala moteča za vodstvo fakultete in univerze z opozarjanjem na nezakonita veriženja pogodb raziskovalcem, ki so trajala tudi več 10 let," meni Opara Krašovec. Vendar pa jo položaj sindikalne zaupnice ščiti pred vsakršno prekinitvijo pogodbe o zaposlitvi. S čimer se strinja tudi rektor univerze Igor Papič, ki je na današnjo novinarsko konferenco visokošolskega sindikata prišel nepovabljen in sprožil val težkih besed.

Najprej mu niso dovolili do besede, ker da ni predstavnik medijev, vendar se Papič ni dal. "Prepovedal sem dekanu, da izvede ta ukrep, pa me ni poslušal. Ali naj ga fizično prisilim?" je jezno vprašal in po pritrdilnem odgovoru nadaljeval: "Torej tudi jaz rabim pravna sredstva, ki jih nisem mogel speljati v tem tednu."