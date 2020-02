Dva Slovenca s križarke Diamond Princess okužena s koronavirusom

Po naših informacijah naj bi bila dva slovenska potnika s križarke okužena s koronavirusom, dva sta zdrava in že doma, dva pa naj bi se počutila dobro, ampak rezultati še niso znani, sta pa še vedno na Japonskem.

Danes so sicer oblasti sporočile prvi smrtni žrtvi na križarki.

Vodja konzularne službe na zunanjem ministrstvu Andrej Šter, državna sekretarke na ministrstvu za zdravje Simona Repar Bornšek in Maja Sočan z NIJZ bodo ob 14. uri dali izjavo za medije glede vrnitve slovenskih potnikov s križarke Diamond Princess in postopkov ob njihovi vrnitvi, so sporočili z MZZ. Tiskovno konferenco bomo spremljali v živo.

Doslej 621 okuženih

Na ladji so sicer skupno potrdili 621 okužb, kar je največje žarišče izbruha virusa zunaj Kitajske. Potnike so začeli izkrcavati v sredo, ko je krov zapustilo 500 potnikov.

Danes so sicer oblasti sporočile, da je koronavirus terjal prvi smrtni žrtvi na križarki. Japonski par, ki je potoval na ladji za križarjenje Diamond Princess je danes podlegel koronavirusu. Gre za prvi smrtni žrtvi med potniki in člani posadke na ladji, ki je za potnike postala plavajoči zapor in po mnenju nekaterih strokovnjakov je prej kot karantena delovala kot inkubator, v katerem se je virus širil med ljudmi.

Med 3700 ljudmi na krovu so izvidi pokazali, da je zbolelo 621 ljudi, kar je največje žarišče virusa zunaj Kitajske.