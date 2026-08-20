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Slovenija

So smernice za prehrano v vrtcih in šolah diskriminatorne do etičnih veganov?

Ljubljana, 20. 08. 2026 13.26 pred 1 uro 3 min branja 20

Avtor:
STA
Otrok in zelenjava

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik ocenjuje, da smernice za prehrano v vrtcih in šolah niso diskriminatorne do otrok, ki se zaradi etičnih razlogov prehranjujejo vegansko. Na podlagi stališč zdravstvene stroke je ocenil, da je nezagotavljanje veganskih obrokov dopustna izjema od prepovedi diskriminacije.

Na zagovornika se je obrnil starš dveh otrok, ki obiskujeta vrtec in se iz etičnih razlogov prehranjujeta vegansko. Zatrjeval je, da so smernice diskriminatorne do etičnih veganov, saj določajo, da morajo vrtci in šole prehrano otrokom prilagoditi le, kadar je to nujno zaradi njihovega zdravstvenega stanja. Kot je navedel, smernice tako kot legitimen razlog za prilagoditev prehrane priznavajo zgolj osebno okoliščino zdravstvenega stanja otrok, ne pa tudi osebne okoliščine vere ali prepričanja, so pri Zagovorniku zapisali v sporočilu za javnost.

Zagovornik je v oceni diskriminatornosti smernic potrdil, da te res določajo različno obravnavo otrok pri njihovi pravici do prehrane v vrtcu in šoli le glede na vrsto osebne okoliščine otroka, kot je to zatrjeval prijavitelj diskriminacije. Opravil pa je tudi tehtanje, ali je takšna ureditev pri etičnem veganstvu dopustna in jo je treba obravnavati kot izjemo od prepovedi diskriminacije. Po zakonu o varstvu pred diskriminacijo se takšno izjemo prizna, kadar se z določeno različno obravnavo zasleduje legitimen cilj in se pri tem uporabi ustrezna in nujno potrebna sredstva, so dodali.

Miha Lobnik
Miha Lobnik
FOTO: Urad predsednika RS

Miha Lobnik je najprej ugotovil, da želijo smernice zagotoviti zdravo prehrano otrok in mladostnikov, kar je prepoznal kot legitimen cilj države. Na podlagi stališč zdravstvene stroke, ki jih je zbral za potrebe ocene, je ugotovil tudi, da so smernice ustrezen način doseganja zastavljenega cilja, saj država v njih predpiše vrsto prehrane, ki jo morajo vzgojno-izobraževalne ustanove zagotavljati. Ugotovil pa je tudi, da je veljavna ureditev v smernicah nujno potrebna, saj glede na stališča zdravstvene stroke ni možno dopustiti, da bi otroci v vrtcu in šoli jedli samo vegansko hrano, so pojasnili pri Zagovorniku.

Stališče Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo in Nacionalnega inštituta za javno zdravje je, da je za otroke edina primerna uravnotežena mešana prehrana, saj se še razvijajo in vsako pomanjkanje hranil lahko povzroči škodo in pripelje do resnih zdravstvenih težav. Za dobrobit otrok je po stališčih stroke edina še sprejemljiva alternativa mešani prehrani ustrezno načrtovana vegetarijanska prehrana, ki vključuje mlečne izdelke in jajca. Če bi torej smernice vrtcem in šolam omogočale tudi pripravo veganskih obrokov, bi to bilo v neskladju s stališči stroke in zasledovanega legitimnega cilja tako ne bi bilo možno doseči, so zapisali v sporočilu.

Lobnik je tako ocenil, da smernice niso diskriminatorne do otrok, ki so etični vegani, saj ureditev izpolnjuje vse zakonske pogoje, da jo obravnavamo kot dopustno izjemo od prepovedi diskriminacije. "Zagotavljanje varnega zdravstvenega razvoja otrok v vrtcih in šolah, ki ga zasleduje pediatrična stroka, ker je v največjo korist odraščajočih otrok, v tem primeru pretehta nad pravico do prilagoditve prehrane iz prepričanja o etičnem veganstvu," so še dodali.

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KOMENTARJI20

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Uporabnik1921539
20. 08. 2026 15.05
ne vidim pronlema.Ce se ne zelijo prehranjevati po smernicah,se ni treba.Obroke naj jim starsi pripravijo doma,prehrana se odsteje os oskrbovalnine in kar prinesejo s sabo se lahko v mikrovalovki tudi pogrejePika
Odgovori
0 0
Materhorn
20. 08. 2026 15.05
Načelo enakosti zame pomeni, da naj vsi otroci v vrtcih jedo enako hrano. Edina izjema so zdravstveni razlogi! Ideologije posameznih skupin ljudi tu nima kaj iskati! Sicer pa vrtec ni obvezen, tisti, ki jim kaj ni prav pa naj imajo svoje otroke doma.
Odgovori
0 0
Stauffenberg
20. 08. 2026 14.55
Tale Lobnik mi deluje špehasto.
Odgovori
+1
1 0
Martinović
20. 08. 2026 14.51
Zakaj pridevnik etični pred vegani, ali so tudi neetični vegani???
Odgovori
+4
4 0
IQ200
20. 08. 2026 14.49
Preveč časa za ukvarjanje z neumnostmi. Očitno se civilizacija ustavi na določeni točki in potrebuje reset.
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+5
5 0
golobove drobtinice
20. 08. 2026 14.38
Potem mora takšno mnenje kar zadeva prehrano v šolah veljati tudi za muslimane, ker se otroci tudi ne odločijo sami, da bodo muslimani.
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+3
5 2
SpamEx
20. 08. 2026 14.52
otroci se pač nič ne odločijo sami. niti to da bodo državljani Slovenije ne. Takoj ko se rodiš se te država prilasti, dobiš EMŠO in državljanstvo brez da bi te kdo kaj vprašal ali se strinjaš
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-2
0 2
pa saj bo vredu
20. 08. 2026 14.31
Glede na to da je vedno več otrok prekomerno prehranjenih ne bo nobene škode, če bo kdo izpustil kakšen obrok. Prej korist. Kar pa bodo jedli doma je pa njihova stvar.
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+3
7 4
Hugh_Mungus
20. 08. 2026 14.37
Misliš da so otroci veganov med prekomerno hranjenimi? Običajno velja stereotip da so sestradani
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+2
4 2
kolo1982
20. 08. 2026 14.28
Otrok naj je tisto kar njemu paše, ne kar mislijo starši...ko bodo stari 18let se bodo že znali odločiti. Enako bi moralo veljati za krsti....
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+2
6 4
Hugh_Mungus
20. 08. 2026 14.38
Verjetno nisi starš, drugače bi tvoji živeli od čokolade in bonbonov. Pa viseli bi pred ekrani. To je baje najbolje zanje
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-3
2 5
Claus
20. 08. 2026 14.47
In kaj če pojejo kakšen bonbon ali čokolado?? Če je gibanja dovolj ni težav. Jaz sem zrasel na Eurocreamu in mi nič ne fali.
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+3
3 0
realist9000
20. 08. 2026 14.55
to ti misliš, da ti nič ne fali
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-1
0 1
Paradox
20. 08. 2026 14.24
Starši naj nehajo siliti svoje prehranske bedarije na otroke. PIKA.
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+13
15 2
SpamEx
20. 08. 2026 14.37
kaj je to prehranska bedarija je relativna zadeva. Otroci pač jejo to kar jejo starši ne vem kje vidiš tu siljenje?
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+0
3 3
vlahov
20. 08. 2026 14.13
Otroci naj jejo normalno hrano kot npr, svinjino .... Starši so lahko neuki in versko zavedeni . otrok pa trpi to neumnost. Otroci imajo pravico jesti meso .
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+7
10 3
konc
20. 08. 2026 14.12
Nehajte. Iščete dlako v jajcu tam kjer ni treba, kar je znak polne riti in prevelike obilice časa. "Zagovornik načela enakosti". Pa kaj mi to plačujemo?! Ne bi raje namesto takega preplačanega fikusa zaposlili 10 oskrbnic/oskrbovalcev starejših, ki jih primanjkuje?
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+13
14 1
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