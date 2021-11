So šole pripravljene na hkraten pouk v šolah in na daljavo? Kustečeva: Morajo biti

Ravnatelji so se z javnim pismom obrnili tudi na nezadovoljne starše. Morebitna nestrinjanja naslovite na odločevalce, pravijo, napovedane proteste pred šolami pa prekličite, ker šole v teh težkih razmerah za delo potrebujejo stabilnost in mir. Toda kako bo dejansko potekalo samotestiranje? So šole na to pripravljene? "V petek so vsi ravnatelji osnovnih in srednjih šol dobili posebne okrožnice, v katerih je nov odlok še natančneje obrazložen, zapisana pa so tudi pravila," je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnila šolska ministrica Simona Kustec.

Ravnatelj Osnovne šole Prežihov Voranc Marjan Gorjup ob tem poudarja, da nekatere nejasnosti še vedno obstajajo ter da se sproti pojavljajo tudi nove. "Najbolj nas skrbi, kako bo samotestiranje steklo z najmlajšimi otroci v osnovnih šolah," pravi. Ravnatelji so pripravili dve pobudi vladi, za spremembo nekaterih delov odloka.

Gorjup ob tem poudarja, da niso želeli zmanjšanja ostrine ukrepa, temveč da bi se odgovornost vsaj prvi teden do določene mere prenesla tudi na starše: "Menim, da bi lažje teklo, če bi otroci v domačem okolju najprej samotestiranje vadili, nato pa bi ga opravljali v šolskem okolju ob prisotnosti odraslih oseb." Ob tem dodaja, da si težko predstavlja, da bi poln oddelek otrok takšen proces opravil prej kot v eni šolski uri in pol: "Potrebujejo namreč veliko navodil, usmeritev in popravkov."