So šolske uniforme simbol enotnosti ali omejenosti?

Bi morali biti otroci v slovenskih šolah v šolskih uniformah? Po svetu so države, kjer je to nekaj povsem normalnega. Šolska uniforma zmanjšuje socialne razlike, a po mnenju mnogih tudi zavira individualnost otrok. V zasebnem vrtcu Mali Grof v Slovenskih Konjicah se je vodstvo odločilo, da staršem predlaga uvedbo enotnih oblačil. Komplet, hlače in majica, stane 25 evrov, nakup pa ni obvezen.

