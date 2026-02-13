Naslovnica
Slovenija

So Tarčo cenzurirali ali ni izpolnila profesionalnih standardov?

Ljubljana, 13. 02. 2026 19.47 pred 43 minutami 1 min branja 33

Avtor:
Janez Usenik
15 zaposlenih ostalo pred vrati RTV Slovenija

Spori glede oddaje Tarča, ki med ustvarjalci oddaje in vodstvom RTV Slovenija tlijo že nekaj časa, so se vneli do te mere, da je oddaja v četrtek odpadla. So oddajo prepovedali zaradi cenzure, ker naj bi govorila o kadrovanju te vlade, kar namigujejo ustvarjalci Tarče? Ali pa je vodstvo RTV zgolj zahtevalo profesionalne standarde, kot trdi direktorica?

tarča oddaja RTV Slovenija

NSi: Zadeva Knovs je zavožena

KOMENTARJI33

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JApajaDAja
13. 02. 2026 20.30
....in kaj sledi...če zmagajo levi tarčo ukinejo....če zmagajo desni pa tarča še bo ?
Odgovori
0 0
Albert Konečnik
13. 02. 2026 20.29
Priporočam, da ne gledate SLO 1 in SLO 2, ampak preklopite na NoraTV, tam boste izvedeli vse po resnici.
Odgovori
-1
0 1
Artechh
13. 02. 2026 20.29
Cenzura je v slovenskem medijskem prostoru zelo prisotna. Vsi samk neko svojo agendo porivajo. Če si proti tem si cenzuriran, kot ustvarjalec ali komentator.
Odgovori
0 0
Teofil
13. 02. 2026 20.27
Golobova moralna policija v vsem svojem sijaju.
Odgovori
+2
3 1
JApajaDAja
13. 02. 2026 20.30
na cerkvenih štengah z burekom....
Odgovori
0 0
Perivnik
13. 02. 2026 20.26
Kdor bo od včeraj naprej še volil katerokoli od strank, ki je v tem trenutku in pretekla 4 leta v vladi, je sam ravno toliko sprevržen, ko ti levičarji.
Odgovori
+0
1 1
Infiltrator
13. 02. 2026 20.25
Prisilno RTV naročnino obvezno ukinit!!!
Odgovori
+2
3 1
biggie33
13. 02. 2026 20.24
Golob je svoji sponzoruši zrihtal službo na kmetijskem ministrstvu.. KPK bo imel spet delo.. očitno po vseh aferah še zmeraj ni dojel pojma integritete..
Odgovori
+3
4 1
Perivnik
13. 02. 2026 20.24
RTV in Horvat ter Fijavž sta že zelo dogo med poraženci. Nihče v Sloveniji jima ne zaupa več.
Odgovori
+4
4 0
Ricola Swiss
13. 02. 2026 20.22
Bojkot cenzuri, kuštravi ne pozna svobode, pozna diktaturo ki jo hoče za drugače misleče.
Odgovori
+5
5 0
Nikoliveclevo
13. 02. 2026 20.22
Svoboda pod svobodo, vse je dovoljeno dokler ne gre za nase. Levicarska diktatura, ki to ni, ker jo izvajajo levicarji.
Odgovori
+3
3 0
Perivnik
13. 02. 2026 20.20
Kakšni sprevrženi bleferski argumenti Polone Fijavž in Ksenija Horvat??? Da ju ni sram, da nas tako lažnivo zavajata??? Ksenja Horvat nima nobene pravice odločati, kaj se bo objavilo, nima pravice odločati, kaj ona želi, da se objavi ali kaj "ne želi". Dragi moji sodržavljani, vprašajmo se, koga mi bogato plačujemo vsa ta leta????
Odgovori
+6
7 1
macolagobec
13. 02. 2026 20.15
Perfektno jasno in očitno je, da vodstvo RTV-ja laže. Režimske neokomunistične levuharske oblastniške "strukture" pritiskajo na vse konce, ker so živčni, da se jih takole razgalja. Kučanistična mafija in njihov podmladek imajo še vedno vse v svojih rokah veliko bolj kot Orban, katerega dokumentarec je bil predvajan namesto Tarče.
Odgovori
+4
7 3
Bombardirc1
13. 02. 2026 20.25
Tabletek je treba vzet, tabletek...
Odgovori
+1
1 0
Banion
13. 02. 2026 20.15
kaor koli morda je bil čas da je nekdo prizemljil eriko. Odaja o orbanu sploh ni bila slaba poučna in bolj zanimiva od marsikatere tarče. Je pa janez v intervjuvu z rosvito lepo povedal kaj bo naredil s plačami če pride na oblast. Plačal bo tiste ki so mednarodno konkurenčni in pri tem lepo povedal da novinarji kot rosvita morda tudi erika ne spadajo v to kategorijo
Odgovori
-8
1 9
Important notice
13. 02. 2026 20.14
Neodvisnost medijev in državna RTV ...
Odgovori
+5
7 2
Kod.
13. 02. 2026 20.14
"Da kulturi, ne diktaturi" in "RTV je naša!"..................................Jenul 2020,ni se motil
Odgovori
+3
3 0
biggie33
13. 02. 2026 20.13
Če bi ukinili celotno RTV, se življenje državljanov ne bi prav nič spremenilo.. bi pa privarčevali precej denarja.. dokumentarce in šport se da tudi drugje gledati..
Odgovori
+6
6 0
JOSEPH HAYDN
13. 02. 2026 20.11
Važno, da smo tolik svobodni, da lahko jemo burek. Ane, Robi
Odgovori
+7
8 1
JApajaDAja
13. 02. 2026 20.09
je v vaši hiši kaj pepela---tudi vi se posujte z njim !
Odgovori
+3
4 1
Ricola Swiss
13. 02. 2026 20.09
No tole pa je SVOBODA pod kuštravo svobodo, no to rdečo bando ste volili.
Odgovori
+10
11 1
Davorin Trstenjak
13. 02. 2026 20.06
No, zdaj pa je res tudi zadnjemu konzumentu javnih občil v tej zavoženi kloaki od države postalo jasno, da nam vsiljujejo čisto isto sranje, iz katerega smo pred 34 leti enotno izstopili. Volk dlako menja, narave pa nikoli in edina možna rešitev, ki nam preostane je, da jih preprosto nehamo financirat - naj bo to njihov poslednji triumf!
Odgovori
+6
7 1
bibaleze
