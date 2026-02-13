Slovenija
So Tarčo cenzurirali ali ni izpolnila profesionalnih standardov?
Spori glede oddaje Tarča, ki med ustvarjalci oddaje in vodstvom RTV Slovenija tlijo že nekaj časa, so se vneli do te mere, da je oddaja v četrtek odpadla. So oddajo prepovedali zaradi cenzure, ker naj bi govorila o kadrovanju te vlade, kar namigujejo ustvarjalci Tarče? Ali pa je vodstvo RTV zgolj zahtevalo profesionalne standarde, kot trdi direktorica?
