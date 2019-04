So tla v Moravčah zastrupljena ali ne?

V Moravčah se je po ukazu nekdanjega okoljskega ministra Jureta Lebna v petek le začelo dolgo pričakovano vzorčenje tal na področju podjetja Termit. "Navdušeni smo, saj bomo končno dokazali, da sem nismo zakopavali nobenih strupov" in "navdušeni smo, ker bomo končno dokazali, da je Termit tukaj res zakopaval strupe". To sta današnji diametralno nasprotni izjavi vodstva podjetja Termit in moravškega župana Milana Balažica.

