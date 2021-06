So tudi na vaših rokah vidni znaki staranja?

Pri pomlajevalnih tretmajih in negah kože najprej poskrbimo za obraz, vrat in dekolte. Marsikdo pa, kot znana igralka uspešnice Friends - Courteney Cox, pozabi na roke in dlani, ki so pravi pokazatelj let.

icon-expand Lux-Factor ROYAL FOTO: Arhiv ponudnika Zaradi pridnega dela se znaki staranja intenzivno pojavijo tudi na rokah. Žal rešitev za to težavo ni prav veliko, obstaja pa ena, ki je definitivno učinkovita. To je redna uporaba kreme za roke, z anti-age učinkom. icon-expand Lux-Factor ROYAL FOTO: Arhiv ponudnika Kako se jih znebiti? Lux-Factor hranilni kremi za roke ROYAL, smo dodali hialuronsko kislino, ki je najpomembnejša sestavina vseh pomlajevalnih izdelkov. S svojim učinkom uspešno zakrije vidne znake staranja na rokah in preprečuje nastanek novih. Z vsebnostjo skrbno izbranih sestavin, je krema Lux-Factor ROYAL trenutno najučinkovitejša. Vsebuje mandljevo in arašidovo olje, ki dajeta občutek mehkobe. Karitejevo in kakavovo maslo, ki spodbujata obnovo kože ter jo ustrezno zaščitita in hialuronsko kislino, ki zagotavlja popolni anti-age učinek. Za utrujene in izredno suhe roke priporočamo uporabo hranilne kreme za roke ROYAL, ki vas bo navdušila z rezultati. icon-expand Lux-Factor ROYAL FOTO: Arhiv ponudnika Ste vedeli, da nobenega drugega dela telesa ne uporabljamo toliko kot roke? Ja, tako je. Koža rok je prav zato izredno občutljiva. Zasluži si posebno nego, v vseh obdobjih, ne le v zimskem času, ko koža zaradi nizkih temperatur razpoka. Najpogostejši vzrok prehitrega staranja kože je lahko tudi neprimerna nega in pomankanje vlažnosti. Zato je nujno, da izberete primerno kremo za roke in jo uporabljate vsakodnevno. icon-expand Lux-Factor ROYAL FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand Lux-Factor ROYAL FOTO: Arhiv ponudnika Ne pozabite … Posebej negujte roke po umivanju, saj se v vlažno kožo krema najboljše vpije. Hranite jo ob umivalniku, da je ne pozabite uporabiti. Za najboljše rezultate priporočamo nanos v debelejšem sloju pred spanjem, uporabite bombažne rokavice in pustite kremo delovati čez noč. icon-expand Lux-Factor ROYAL FOTO: Arhiv ponudnika Nad kremo Royal je navdušena tudi pevka Natalija Verboten »Obožujem Royal kremo, saj je anti-age, izjemno hranilna in vsebuje najkakovostnejša masla, olja ter vitamine, ki kožo globinsko in dolgotrajno nahranijo. Moja koža je zaradi te kreme na rokah zaščitena pred prehitrim staranjem in vedno svilnato mehka. Najraje jo uporabljam zvečer in jo pustim delovati kar čez noč.« - Natalija Verboten