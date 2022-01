So tudi na vaših rokah vidni znaki staranja?

Zaradi pridnega dela se znaki staranja intenzivno pojavijo tudi na rokah. Žal rešitev za to težavo ni prav veliko, obstaja pa ena, ki je definitivno učinkovita. To je redna uporaba kreme za roke, z anti-age učinkom.

Kako se jih znebiti?

Lux-Factor hranilni kremi za roke ROYAL, smo dodali hialuronsko kislino, ki je najpomembnejša sestavina vseh pomlajevalnih izdelkov. S svojim učinkom uspešno zakrije vidne znake staranja na rokah in preprečuje nastanek novih. Z vsebnostjo skrbno izbranih sestavin, je krema Lux-Factor ROYAL trenutno najučinkovitejša. Vsebuje mandljevo in arašidovo olje, ki dajeta občutek mehkobe. Karitejevo in kakavovo maslo, ki spodbujata obnovo kože ter jo ustrezno zaščitita in hialuronsko kislino, ki zagotavlja popolni anti-age učinek. Za utrujene in izredno suhe roke priporočamo uporabo hranilne kreme za roke ROYAL, ki vas bo navdušila z rezultati.

Ste vedeli, da nobenega drugega dela telesa ne uporabljamo toliko kot roke?

Ja, tako je. Koža rok je prav zato izredno občutljiva. Zasluži si posebno nego, sploh pa v zimskem času, ko zaradi hladnega zraka in nizkih temperatur razpoka. Najpogostejši vzrok prehitrega staranja kože je lahko tudi neprimerna nega in pomankanje vlažnosti. Zato je nujno, da izberete primerno kremo za roke in jo uporabljate vsakodnevno.