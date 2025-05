So uhajale informacije o gostincu? Na Policiji izredni strokovni nadzor

V. d. generalnega direktorja policije Damjan Petrič je v zvezi s sumom uhajanja informacij v preiskavi domnevne trgovine z ljudmi, katere je osumljen gostinec iz Kobarida, odredil izredni strokovni nadzor nad delom policijskih uprav Nova Gorica in Kranj s področja preiskovanja kaznivih dejanj, so potrdili na Generalni policijski upravi (GPU).

V oddaji Tarča prejšnji teden poročali o sumu trgovine z belim blagom, katere je osumljen kobariški gostinec Aleš Hvala. Na ministrstvu za notranje zadeve naj bi bili po poročanju Tarče s policijsko preiskavo zoper Hvalo seznanjeni. Pri tem so se v oddaji sklicevali tudi na zapisnik sestanka iz aprila lani, ki so se ga udeležili predstavniki ministrstva.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je dan kasneje zanikal kakršnokoli vpletenost v ta postopek in insinuacije, da je v postopku zoper Hvalo karkoli kot minister vplival ali vedel o tem in postopkih, ki jih izvaja policija. Poklukar je poudaril, da pozivov k odstopu ne razume. Policija in tožilstvo morata najprej preiskati, kaj se je v zvezi s tem dogajalo. Če postopek policije ne bi bil odprt, bi kot minister odredil izredni strokovni nadzor, zdaj pa te možnosti nima.

Po četrtkovi seji vlade je še enkrat poudaril, da verjame in pričakuje, da bosta tako policija kot državno tožilstvo sum storitve kaznivega dejanja čim prej preiskala. "Jaz ocenjujem, da policija v uporabi svojih pooblastil ni naredila popolnoma nič narobe. Policija preiskuje to kaznivo dejanje in v kolikor se bo izkazalo, da je bilo v tej preiskavi karkoli narobe, bom jaz seveda takoj odredil nadzor, v tem primeru ni nobene potrebe, da se nadzor odredi," je povedal minister. Navedbe, da so odtekale informacije, pa mora po Poklukarjevih besedah najprej raziskati policija, zato v tem trenutku še ni razlogov, da bi kot minister odredil izredni nadzor. Ob tem je Poklukar spomnil, da je služba za boj proti trgovini z ljudmi, ki jo je ustanovil v svojem prvem mandatu na ministrstvu za notranje zadeve, tudi v tem primeru odigrala ključno vlogo. Tem ljudem je skupaj z nevladno organizacijo in policijo zagotovila, da so jih ustrezno obravnavali in da so zaščiteni, je dodal.

Cenena delovna sila

Kot so razkrili v oddaji Tarča, je na notranjem ministrstvu konec aprila 2024 potekal sestanek o kobariškem gostincu Alešu Hvali, ki je novačil filipinske delavce kot ceneno delovno silo proti plačilu okoli 3000 do 5000 evrov. V novačenju so prepoznali vse elemente trgovine z ljudmi. Po tem, ko so se na uslužbenca ministrstva za zunanje zadeve obrnili filipinski delavci, je ta kršitev prijavil policiji, nakar je Hvala ob obisku ministrstva za zunanje zadeve poizvedoval, kdo ga je prijavil.