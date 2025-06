So v Maximarketu namesto pitne pili vodo iz Ljubljanice?

Vodo črpajo iz Ljubljanice v sistem za gašenje, na katerega so priklopljene štiri stavbe, med njimi tudi Maximarket, piše Dnevnik. Za vzdrževalna dela na sistemu naj bi skrbel zunanji izvajalec, ki upravnike objektov obvešča o posegih in ukrepih, da se voda iz reke ne bi pomešala s pitno. A ravno to se je, kot kaže, na koncu zgodilo.

Mercator naj bi po navedbah časnika končne ugotovitve svoje analize predstavil v prihodnjem tednu.

Na PU Ljubljana so nam pojasnili, da kriminalistična preiskava še vedno poteka, zato več podrobnosti ne morejo razkriti.

V ljubljanski veleblagovnici Maximarket so 12. aprila zaznali prebavne težave pri osebju, 15. aprila pa so so med strankami in osebjem zaznali okužbo neznanega izvora. Takrat so obvestili upravljavca vodovoda Javno podjetje Voka Snaga in prepovedali uporabo vode v prehrambene namene. Na NIJZ so zabeležili 547 primerov obolenj. Policija je zaradi onesnaženja sprožila predkazenski postopek.