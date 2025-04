So vladne napovedi o 2000 neprofitnih stanovanj letno realne?

Z vprašanji smo se danes obrnili tudi na druge akterje. Po številu že potrjenih projektov zagotovo najbolj izstopa javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana. Do leta 2029 bodo zgradili vsaj 842 novih neprofitnih stanovanj, skoraj 300 jih je ta hip že v gradnji. Trije projekti še čakajo na gradbeno dovoljenje, trije pa so še v fazi razvoja.

Slabih 600 neprofitnih stanovanj naj bi do konca desetletja zgradili tudi lokalni stanovanjski skladi v Celju, Mariboru, Kopru in Zasavju, po nekaj deset enot pa je predvidenih še v Novem mestu, Murski Soboti, Ajdovščini in Slovenskih Konjicah.

"V letošnjem letu je v planu začetek gradnje enega objekta s 17 stanovanji, ki naj bi bil vseljiv v naslednjem letu, planiramo pa izgradnjo naslednjega objekta, ki naj bi bil vseljiv v letu 2028, v tistem objektu pa bo 11 stanovanj," pove direktor Stanovanjskega podjetja Konjice Tomaž Rihtaršič.

Izgradnjo 212 novih najemnih stanovanj za starejše v naslednjih letih napovedujejo tudi v nepremičninskem skladu pokojninskega zavarovanja. "Skupno je v 10 letih s prevzetim premoženjem SDH možno zgraditi med 2000 in 2500 stanovanj," so nam odgovorili iz DSU.

Iz ljubljanskega stanovanjskega sklada so še sporočili, da nameravajo na različnih lokacijah do leta 2035 zagotoviti še dodatnih 3000 stanovanj.

Pa bo to vse skupaj res zneslo 2000 enot na leto? Po naših izračunih ne. Tudi če se v roku enega desetletja realizirajo prav vsi načrtovani projekti, bo to v najbolj optimističnem scenariju zneslo le 900 stanovanj letno. To pa je, drži, vseeno veliko več, kot se jih je pri nas gradilo do zdaj.