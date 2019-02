So za nezgode v savnah krivi ljudje, ki pretiravajo?

Obiskali pa smo eno največjih dežel savn pri nas in preverili, kako se zdravo savnati. Pred vsako savno so opozorila oziroma navodila, ki nam povedo, koliko časa se je v določeni savni priporočljivo zadrževati. Če ne želimo ogrožati svojega zdravja, se moramo teh navodil držati.

Najbolj nevarno je pretiravanje. Kot opozarja Rok Guna, savna mojster v Atlantisu, ljudje mislijo, da bodo tudi z dolžino savnanja pripomogli k boljšemu počutju ali k boljši odpornosti, ampak temu ni tako.

Zmotno je tudi prepričanje, da bomo s savnanjem izgubili odvečne kilograme. "Izguba teže, ki se zgodi v savni, je izguba tekočine, ne pa izguba maščobnega tkiva," pravi Guna.

Zelo hude posledice pa lahko nastanejo, če nas v savni premaga spanec. "Včasih prideš v savno in slišiš smrčanje. Gosta zbudimo in ga opozorimo na čas," pripoveduje Guna. "Se spomnim mogoče deset let nazaj enega starejšega tujega državljana, ki je v savni v drugem zdravilišču zaspal in so ga pripeljali hudo opečenega, praktično skoraj da 100-odstotne opekline," razlaga Vindišar.

Nezavesti zaradi domnevnih treh toplotnih udarov pa so v Termah Dobrna sprožile tudi inšpekcijski nadzor. "Pri tem nadzoru v ponedeljek nismo odkrili neskladnosti, potem pa smo prejeli novo obvestilo, o tem, da poteka kriminalistična preiskava in da bomo o ugotovitvah obveščeni," pravi Andreja Mojškrc z Zdravstvenega inšpektorata RS.

Pravilnik namreč točno določa vso potrebno opremo savn. "Se pravi higrometer, termometer, da morajo biti obvestila pred vstopom v savno o zdravstvenih tveganjih, oziroma tudi o načinu uporabe savne," pojasnjuje Mojškrcova.

V Atlantisu imajo 12 savn. Savna mojster Rok Guna pojasnjuje, kako deluje sistem obveščanja: "Vklopi se signal, zvočni signal. Reševalec v reševalni sobi preveri, v kateri savni se je vključil alarm." Takoj na pomoč prihiti reševalec, delovanje vseh alarmnih sistemov pa preverjajo dvakrat tedensko.

Koliko obiskovalcev je v zadnjem letu zaradi savnanja že potrebovalo zdravniško pomoč?

V vseh 11 zdraviliščih so potrdili, da so zdravstvene težave povezane s savnanjem redke. V Termah Olimia so letos imeli en tak primer, lani je bilo takih primerov manj kot pet. V Termah Krka težjih primerov nezgod v savnah ne beležijo. V preteklih letih je bilo tam le nekaj posamičnih primerov slabosti in slabšega počutja. V celem lanskem letu pa do danes je v Termah Ptuj zaradi savnanja potreboval pomoč en obiskovalec. Med savnanjem je omedlel, je pa priznal, da je precenil svoje sposobnosti. Gostje v savnah Term Čatež do sedaj niso potrebovali zdravniške pomoči, prav tako ne v Termah 3000 in Lendava.

V zdraviliščih opozarjajo, da do slabega počutja ali težav pride pretežno zaradi nespoštovanja pravil savnanja. Torej zato, ker v savnah vztrajajo predolgo, dehidrirajo ali zaužijejo premalo hrane.