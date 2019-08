So v UKC Maribor neupravičeno vpogledovali v kartoteko sodnice Ružičeve?

Tako naj bi zdaj posebna komisija, ki so jo imenovali v osrednji mariborski ustanovi, preverjala kar 249 strani oz. več kot 5000 vpogledov v njene izvide. Kot poroča Večer, naj bi ugotavljali, ali so tamkajšnji zaposleni upravičeno ali neupravičeno vpogledovali v kartoteko.

Mariborski kriminalisti so v povezavi z napadom podali kazensko ovadbo zoper njenega partnerja, zanj pa so predlagali tudi ukrep prepovedi približevanja. Sodnica je nato sporočila, da se partnerja ne boji in tudi ne potrebuje odredbe o prepovedi približevanja. Zaradi napada pa je kazensko ovadila neznanega storilca in ne svojega partnerja. Takrat je dejala, da si želi, da se prenehata "gonja in klevetanje njene družine z nepreverjenim in neresničnim pisanjem".

"Edino, kar bom povedala o naši družini, je, da A. H. ni bil nikoli fizično nasilen, bil je sočuten, ljubeč in zelo dober oče. Prav tako nisem nikoli nobeni sodelavki ali prijateljici govorila, da je bil nasilen, to je laž. Če bi samo enkrat položil roko name, bi zvezo z njim takoj prekinila in se odselila, saj nisem tip ženske, ki bi prenašala kakršnokoli nasilje. Če ne bi bilo tako, ga ne bi takoj po napadu poklicala in se nanj obrnila za pomoč," je na začetku julija prek hčere za STA sporočila Ružičeva.