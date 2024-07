So zdravniki obračunavali več storitev, kot so jih dejansko opravili?

Zveza organizacij pacientov poroča o krivem poročanju zdravnikov o tem, koliko dela so dejansko opravili in ga torej zaračunali ZZZS. Generalni sekretar zveze Gregor Cuzak je predstavil primer mame z dvema otrokoma, ki imata razvojne motnje. Na podlagi napotnice je mama lansko leto otroka k zdravniku peljala na štiri terapije, nato pa na portalu moj.zzzs.si opazila, da je bilo zabeleženih 30 obravnav.

Ženska v 40. letih, ki jo je zdravnik napotil na protibolečinsko terapijo in fizioterapijo, je na vrsto prišla šele tri mesece po poškodbi, pripadalo pa naj bi ji 10 terminov. "Na kartončku ni bilo časovno opredeljeno, kako dolgo naj bi trajala terapija, in je trajala odvisno od terapevtke, ki mi je nameščala 'aparatek'," je povedala in dodala, da je terapija pri eni terapevtki trajala 10, pri drugi 20, pri tretji pa 30 minut. "So pa termini strogo določeni, tudi če zboliš, jih ne moreš prestaviti, menda zato, da spravijo čez vse obravnave. Tako mi je postalo jasno, da mi pripada 30 minut, nato pa je že naslednji naročen na mojo mizo," je pojasnila.

Prek portala moj.zzzs.si lahko vsak pacient preveri, koliko je ZZZS plačal zanj.

"Parkrat, sedemkrat od 10 terminov, so me 'malo okoli prinesle' za 10 ali 20 minut in na terapije v mojem imenu vzele nekoga iz hiše, v belem, prek vrste," je povedala, saj jih je videla, kako so se usedli in so jim sodelavke namestile naprave. "Ne vem, kako bi to lahko dokazala, verjetno je nemogoče dokazati, ampak tako je bilo, na mojem kartončku pa je pač kljukica," pravi.

Drugi del terapije je zajemal razgibavanje, ki je potekalo ena na ena s pacientom in je trajalo točno 30 minut. "No, potem pa me je zaposlena prosila, ker menda znam tako dobro vaje, da na svoj zadnji termin ne pridem in ga odstopim nekomu, ki ga nujno rabi. Je pa želela, da se vseeno na ta dan prijavim z zdravstveno kartico na recepciji," je povedala. Tako je tudi storila. "Bil je pritisk, dobila sem občutek, da če termina ne bi odstopila, da potem tako ali tako ne bi dobila prave obravnave na tem terminu," je povedala.

'Ocenjujemo, da je takšnih primerov veliko. Pacienti naj se oglasijo'

In zakaj zadeve ni prijavila? "Ko si želiš, da bi čim prej okreval, ne želiš energije porabljati za stresne prijave in pisanje zapisnikov, zlasti zato, ker ne verjamem, da bi to v kratkem času kar koli spremenilo. Jaz sem vseeno ostala brez enega termina in več minut protibolečinske terapije. Energijo sem raje usmerila v delanje vaj doma, saj je zame moje zdravje na prvem mestu. To, da zadeve delujejo, kot bi morale, pa bi morala biti odgovornost sistema; konec koncev plačujemo za zdravstveni sistem, ki bi moral delovati, bolnik pa dobiti, kar mu po ZZZS pripada in za kar se vsak mesec ne odvede malo denarja," še meni.