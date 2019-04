So zdravniki pozabili na Hipokratovo prisego?

To so za ljudi hude stiske, pripoveduje zastopnica pacientovih pravic Duša Hlade Zore: so se mi že zjokali v pisarni, ker so bolni ali stari ostali brez osebnega zdravnika. "Konec koncev najkrajšo vedno potegnejo bolniki, ker na njihovih plečih se zdaj pravzaprav lomijo kopja. Človek, če je bolan, rabi pomoč zdravnika in v tistem momentu ga res ne zanima, ali bo čakal v čakalnici tri ure, važno je za njega, da bo pršel na vrsto in bo imel zdravstveno obravnavo," poudarja.



"To je zelo nefer odnos zdravnikov s Hipokratovo prisego do svojih pacientov. Namreč s tem, ko odpovedujejo, grozijo svojim pacientom." Tako ostro dejanja mlajših kolegov komentira dolgoletni vodja Pro Bono ambulante v Ljubljani Aleksander Doplihar.

Njegova sodelavka Vida Drame Orožim pa pravi, da razume tudi drugo plat. "Težko je bolnike zapustiti, ampak veste, če gre pa obremenjevanje v tako smer, da postajaš ti ogrožen in tvoje lastno zdravje, mora pa zdravnik tudi nase gledati."



In če sama meni, da bi jih morali zdravstveni domovi zadržati, saj so po letih opozarjanj prišli do skrajne točke, pa Doplihar pravi, da bi morali zdravniki nositi posledice svojih dejanj. "Vsem tistim, ki so dali odpoved, bi morali odpoved tudi spoštovati. In jih po odpovednem roku tudi odsloviti," je dejal.



Se pa oba pro bono zdravnika strinjata, da bi na primarno raven lahko že v tem trenutku dobili 60 do 70 zdravnikov, ki delajo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje v zdravniških komisijah. "Z vrnitvijo teh zdravstvenih komisij v zdravstvene domove in koncesionarjem," je pojasnil Doplihar.



Politika mora v vsakem primeru najti rešitev, sicer nas čaka kolaps zdravstva, opozarjajo. "Tisti, ki to najbolj negativno okusijo, so bolniki. In ti bolniki potem po mojem izgubijo neko orientacijo, na koga se obrniti, kaj se bo dogajalo, in lahko nastopi kaotično stanje," opozarja Vida Drame Orožim. Strinja se tudi zastopnica pacientovih pravic: "Ena pacientka mi je rekla: saj konec koncev lahko gremo na urgenco, pa tisto plačamo, pa bomo dobil pregled, pa določena zdravila." A to je kratkoročna in zelo tvegana rešitev, ki lahko odpre le še novo fronto.