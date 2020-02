So želeli poškodovati avto Aleksandre Pivec? Policija pravi, da ne

Kot smo poročali, se je incident zgodil v ulici, kjer živi tudi nova predsednica Desusa in kmetijska ministrica Aleksandra Pivec. Ugibanja, da je bilo sporočilo pravzaprav namenjeno njej in da se je storilec lotil napačnega avtomobila, na policiji zavračajo. "Po do sedaj zbranih obvestilih dejanje ni povezano z varovano osebo, ki

živi v bližini. Tako varovana oseba, kot policisti, ki jo varujejo, so z dogodkom seznanjeni," je sporočil Šadl.

Ministrica je zaradi dogodka sicer izpustila za danes načrtovan obisk občnega zbora Prekmurskega prašičerejskega društva Murska Sobota. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za hrano in ribištvo Bojan Pahor jo je uvodoma opravičil, češ da naj bi neznanec na Ptuju z bencinom polil avto, za katerega je domneval, da je v lasti ministrice, poroča Sobotainfo.

Spomnimo. Kot smo poročali, je Pivčeva pred dvema tednoma prejela grozilno pismo, zaradi česar naj bi ji policija že zagotovila izredno varovanje. Vsebina groženj ni znana, neuradno pa so ministrici grozili s smrtjo, če se bo odločila za sodelovanje pri oblikovanju Janševe koalicije.