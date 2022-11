So zimske gume še dobre? Preverite lahko s kovancem

Na cestah se s torkom uradno začenja zimska sezona, ko morajo biti vozila temu primerno opremljena. "Čeprav je bil minuli mesec razmeroma topel in je v teh dneh zasnežilo le nekatere gorske vrhove, pa je dejstvo, da se je treba pripraviti na zahtevnejše prometne razmere. Že zdaj je za vožnjo, tudi v nižjih predelih, lahko nevarna že kombinacija megle, dežja in nizkih temperatur, zaradi katere je površina cestišča spolzka ali celo zaledeni," ob tem opozarja Policija. Ali je profil zimskih pnevmatik dovolj globok, lahko preverimo s kovancem za en ali dva evra.

icon-expand Pred 15. novembrom je pri vulkanizerjih že tradicionalno gneča. FOTO: Aljoša Kravanja

Z jutrišnjim dnem se, ne glede na vremenske razmere, na slovenskih cestah uradno začenja zimska sezona, ki traja vse do konca marca. 15. november je postal skorajda sinonim za menjavo pnevmatik, pri vulkanizerjih pa je že nekaj časa precejšnja gneča.

"Poletne pnevmatike ne omogočajo optimalnega oprijema cestišča, kar je še posebej izraženo ob nižjih temperaturah in na spolzkem cestišču. Samo zimske pnevmatike na vseh kolesih omogočajo uspešno speljevanje in pospeševanje, učinkovito zaviranje, nespremenjeno smer pri zaviranju in varno vožnjo skozi ovinke," na Agenciji za varnost prometa (AVP) pojasnijo, zakaj je treba jeseni "preobuti" avtomobile. Profil zimskih pnevmatik mora biti globok vsaj tri milimetre, kar lahko preprosto preverimo s kovancem za en evro. Njegov zlati rob je namreč širok tri milimetre, svetujejo na AVP. Uporabimo pa lahko tudi dvoevrskega. "Globino je smiselno preverjati bolj pogosto, še posebej, če je zima blaga, saj je pri višjih temperaturah tudi obraba pnevmatike večja," dodajajo.

icon-expand Preverjanje globine profila s kovancem FOTO: Shutterstock

Pnevmatike morajo biti pravilno napolnjene, saj bodo le tako imele najboljši mogoči oprijem z voziščem, tlak je treba preveriti vsaj enkrat mesečno. Ker je na mokrem, zasneženem ali poledenelem cestišču zavorna pot daljša, je priporočljivo povečati varnostno razdaljo. "Nenadno zaviranje in zavijanje povzroči, da lahko pnevmatike izgubijo že tako slab oprijem na cesti, s tem pa lahko vozilo zdrsi. Na zasneženem in poledenelem vozišču se je težje ustaviti v sili, prav tako se lahko pot ustavljanja podaljša," opozarjajo na AVP in opominjajo, da je za varno vožnjo nujno brezhibno delovanje zavor, zato priporočajo redno preverjanje nivoja zavorne tekočine.

Če sneži, pred vožnjo z vozila odstranite sneg in led. "Avto ni potujoči iglu!" so slikovito zapisali pri AMZS in dodali: "Vsa vozila morajo biti očiščena. To pomeni, da na njih ne sme biti snega, ledu, ki bi lahko padal oziroma se razsipal z vozila. Prav tako morajo biti očiščena vetrobranska in vsa druga stekla, vzvratna ogledala."

Pomembno je tudi, da poskrbite za zadostno bočno razdaljo ob morebitnem prehitevanju pešca ali kolesarja, pri tem pa pazite, da ga ne poškropite s snežno brozgo ali vodo, ki zastaja na vozišču. —AVP