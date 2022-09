Soba pobega, v kateri 'odklenete izzive in zaklenete stereotipe'

Kaj bodo poklici prihodnosti? Vprašanje, s katerim se soočajo mlade generacije, ko razmišljajo o svoji karierni poti. Že danes je vedno več povpraševanja po tehničnih, naravoslovnih in inženirskih strokovnjakih oziroma strokovnjakinjah, ki jih je na trgu dela mnogo premalo. S oba pobega z izzivi s teh področij, ki jo lahko vse do nedelje obiščete na Štefanovi 11 v Ljubljani, jim približuje poklice prihodnosti in spodbuja dekleta, da se osvobodijo stereotipov ter se v večji meri odločijo za kariero znanstvenic in inženirk.

Zakaj je pomembno, da se dekleta vzpodbuja k tem poklicem? Pri projektu Iz principa, ki je sobo pobega pripravil s pomočjo financiranja ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pojasnjujejo, da so na t. i. STEM študijskih smereh velike razlike glede na spol. Pri nas izbere ta področja samo okoli 28 odstotkov deklet, v Evropi pa še manj. Nizka zastopanost žensk izjemno škoduje tem področjem, poleg tega pa se zaradi tega veča tudi plačna vrzel in posledično neenakost med spoloma. Nenehno rastoča področja STEM omogočajo ogromno priložnosti za zaposlitev in razvoj kariere, ker pa so ti poklici tudi zelo dobro plačani, bi večja zastopanost žensk zmanjšala plačno vrzel in finančno neenakost med moškimi in ženskami, pojasnjujejo, pripoveduje Tanja Rudolf Čenčič iz projekta Iz principa.

Spolni stereotipi in predsodki o vlogi spolov

Kljub temu da je med osnovnošolkami še dovolj zanimanja za naravoslovne in tehnične vede, pa se le-to z leti zmanjšuje. Mladostniki so namreč še posebej občutljivi na kulturne stereotipe in jih hitreje ponotranjijo ter se jim prilagodijo, pojasnjujejo pri projektu Iz principa. "Ženske niso za tehniko", "Fantje so boljši v matematiki", "To so moški poklici", "To je prezahtevno za ženske", "Ženske nimajo kaj početi med inženirji, naj gredo raje za učiteljice ali medicinske sestre" – takšni in podobni stereotipi, ki so zakoreninjeni v naši družbi, dekleta usmerjajo stran od študija naravoslovnih in tehničnih ved.

Dodaten dejavnik je dojemanje tovrstnih poklicev med mladimi. Izsledki raziskave, ki jo je izvedel Microsoft, kažejo, da imajo dekleta občutek, da ne ustrezajo, da so to več ali manj individualno naravnani poklici, v katerih ne bodo mogla izražati svoje kreativnosti in početi nečesa, kar bo imelo pozitiven učinek na svet. Takšen rezultat nakazuje, da mladi premalo vedo o teh študijskih smereh in poklicih oziroma da imajo premalokrat stik z njimi, še dodaja. Resnica je namreč, da so poklici v STEM izjemno raznoliki, sodobni, dinamični in kreativni, predvsem pa imajo lahko ogromno vlogo pri ustvarjanju pozitivnega učinka na svet in družbo, pripoveduje naša sogovornica.

S kreativnim pristopom želijo organizatorji projekta predvsem dekletom približati ta področja in jim pokazati, da lahko s kombinacijo že pridobljenega znanja in kreativnosti ter timskega dela uživajo v reševanju zabavnih ugank, povezanih s STEM. "Pri tem jih spodbujamo, da se osvobodijo stereotipov, ki jim preprečujejo razmišljati o tovrstni karierni poti, in se odločijo za enega od poklicev prihodnosti."