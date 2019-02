Kaj se zgodi, ko družabna igra, vsem znana kot Soba pobega, kjer skupina igralcev v tematsko urejenem prostoru združi moči pri reševanju ugank, postane resničen boj za preživetje? Prav to se zgodi šestim igralcem v filmu Soba pobega, kjer se bodo proti vsem pričakovanjem znašli v nevarni igri za življenje ali smrt.

Soba pobega

Priljubljena igra, ki so se je že udeležili številni igralci po vsem svetu, je zelo hitro postala svojevrstni fenomen. To je družabna igra, ki brez izjeme zahteva od igralcev timsko delo in komunikacijo. Ekipa mora tesno sodelovati pri reševanju najrazličnejših nalog. Razvozlati mora številne uganke in šifre, da v določenem času doseže zastavljeni cilj – pobeg iz sobe. Film Soba pobega se odvija v taki »sobi«, vendar v povsem drugačnih okoliščinah, in tokrat ne gre za nedolžno igro, temveč za resnično smrtno nevarnost.

Soba pobega

Ko šest neznancev dobi skrivnostno povabilo v igro, za katero mislijo, da je običajna Soba pobega, navdušeno sprejmejo izziv, zlasti ko se izkaže, da zmagovalca čaka tudi denarna nagrada. Ampak v nasprotju z znanimi Sobami pobega, kjer je mogoče zaprositi za pomoč, če se pri čem zatakne, je tukaj kazen za neuspešno nalogo smrt.

Soba pobega

Člani ekipe prav kmalu spoznajo, da tokrat niso v običajni nedolžni igri, prav tako pa niso bili izbrani po naključju. Vsi so med seboj povezani, vsak od njih nekaj skriva in vsaka skrivnost je rešitev ene uganke. Zdaj bodo morali združiti moči in spretnosti, da razrešijo sestavljanko in se prebijejo do izhoda iz še nikoli tako nevarne Sobe pobega. Jim bo uspelo rešiti vse zagonetke in pobegniti iz sobe ali bo to zadnja igra, kar se jih bodo kdaj šli?

Soba pobega

*** Vsebina: Sramežljiva študentka fizike Zoey, uporniški Ben, mladi trgovec Jason, vojna veteranka Amanda, nekdanji rudar Mike in ljubitelj Sob pobega Danny dobijo v dar posebno škatlo, ki jih pripelje do Sobe pobega, kjer lahko osvojijo 10.000 dolarjev, če bodo razrešili vse zagonetke. Toda ko skuša Ben stopiti iz sobe, da bi si vzel odmor in skadil cigareto, se pokaže, da so vrata zaklenjena in se je igra že začela. Vstopite z njimi v sobo in odkrijte mračno resnico, ki povezuje vse igralce. Režija: Adam Robitel Vloge: Deborah Ann Woll, Nik Dodani, Tyler Labine

Soba pobega

Soba pobega

Soba pobega v kinu od 7. 2. Prvi kino napovednik:

Soba pobega