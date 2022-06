'Soba, v kateri spimo, naj bo brez klime, prezračena in zatemnjena'

Spanje pri prižgani klimatski napravi ni priporočljivo

Rihard Knafelj, specialist interne medicine, je za oddajo 24UR ZVEČER povedal, da na internistični prvi pomoči sicer še niso zabeležili povečanega obiska zaradi vročinskega vala. Pravi tudi, da je v zadnjih letih relativno malo vročinskih udarov, potem ko smo bili pred leti priča več takšnim dogodkom, da so ljudje "premalo pili ali pa so tekli ob najmočnejšem soncu".

Zakaj pa je vročina takšna težava za človeški organizem? "Ljudje se ohlajamo s potenjem in zato je potrebno zaužiti dovolj tekočine. Predvsem so na udaru otroci in starostniki, ki imajo zmanjšano možnost termoregulacije, in kronični bolniki, predvsem tisti, ki uživajo zdravila za odvajanje vode," pravi strokovnjak. "Dodatno moramo biti pozorni pri bolnikih, ki se zdravijo zaradi srčnega popuščanja ali ledvične odpovedi in jim svetujemo manjši vnos tekočine. Zanje poleti velja, da se morajo še posebej skrbno posvetovati s svojim zdravnikom, koliko dodatne tekočine spiti zaradi potenja," nadaljuje.

Tudi noči bodo vroče in vlažne, kaj to pomeni za naše telo? Človeško telo se ponoči za kakšno stopinjo ohladi, saj se umirijo presnovni procesi. V poletnih mesecih, ko je vroče, pa je to okrnjeno, zaradi česar ima marsikdo težave s spanjem, se zbuja in je nenaspan. Še posebej je to težava za tiste, ki delajo več izmen in bi morali spati čez dan, opozarja Knafelj.

Pri kakšni temperaturi se človek naspi in se spočije je sicer odvisno od okolja, v katerem smo - in ali smo se nanj navadili. "Načeloma pa velja, da je optimalna temperatura za spanje med 18 in 22 stopinjami Celzija, pri tem pa je pomembno tudi, kako suh oziroma vlažen je zrak," razlaga.

Spanja pri prižgani klimatski napravi pa ne priporoča: "Poleg tega, da so klimatske naprave običajno nastavljene na prenizko temperaturo, je dodatna težava v tem, da te klimatske naprave pogosto niso dobro vzdrževane, v njih pa se zato lahko zaredijo bakterije in plesni. Soba, v kateri spimo, naj bo zato brez klime, dobro prezračena in zatemnjena."