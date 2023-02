Sobarice na protestu: 'Outsorcajmo' upravo, ne sobaric

Sobarice in drugi zaposleni v Hotelih Bernardin so stavkali. Nabralo se je namreč kar nekaj zahtev do delodajalca, med njimi je na prvem mestu preprečitev prenosa sobaric na zunanjega izvajalca. Pri tem pričakujejo tudi posluh države kot 90-odstotne lastnice družbe Sava. Zahtevajo tudi odpravo plačnih nesorazmerij, takojšnjo uskladitev osnovnih plač z lansko inflacijo in dvig povračila stroškov prevoza na delo.

Delavci v Hotelih Bernardin želijo s stavko doseči preklic načrtovanega prenosa sobaric na zunanje izvajalce, odpravo plačnih nesorazmerij, takojšnjo uskladitev osnovnih plač z lansko inflacijo (10,3 odstotka), sklenitev aneksa k podjetniški kolektivni pogodbi, dvig povračila stroškov prevoza na delo na 21 centov na kilometer in polno nadomestilo plače za čas trajanja stavke. Najostreje nasprotujejo načrtovanemu prenosu sobaric na zunanjega izvajalca Aktiva čiščenje, saj bi to po njihovih besedah predstavljalo škodljivo prakso, ki vpliva na socialni in materialni položaj delavcev. Ukrepanje pričakujejo tudi od vlade, saj je Sava Turizem, pod okrilje katere sodijo Hoteli Bernardin, v lasti družbe Sava, katere 90-odstotna lastnica je prek Slovenskega državnega holdinga in Kapitalske družbe država. Vodstvo Save Turizma medtem vztraja, da dosledno spoštujejo zakonodajo, prenos zaposlenih pa med drugim pripisujejo sezonski naravnanosti podjetja.