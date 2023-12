Sobodajalci Golobu: Smo grešni kozel za spodletelo stanovanjsko politiko države

Nepremičninska agentka Karmen Vidmar, direktorica Media nepremičnin, je minuli teden oddajala enosobno stanovanje na Viču. Klicev ni zmanjkalo. "50 klicev, ampak res, kar 50. Takoj smo morali ukiniti oglas," pravi.

Poiskati takšno stanovanje, ki je ugodno za denarnico, takšno, da nam je všeč in da smo celo izbrani med ostalimi zainteresiranimi, je še vedno zelo težko. Nič novega ni, če rečemo, da so še vedno zelo draga, ponudba je majhna, stanovanj ni oziroma so prazna. Tudi zato, ker lastniki menijo, da so slabo zaščiteni. "Davki so žal res previsoki in res zagovarjam, če bi mi obdavčili, ne vem, 10-odstotni davek, vsi bi vse prijavljali, vsi bi vse plačevali in res bi bili lahko srečni tako država kot lastniki in tudi konec koncev najemniki," pravi Vidmarjeva.