Sobodajalci zahtevajo oprostitev nepremičninskega davka, ko ne smejo opravljati dejavnosti

Kot so danes sporočili iz združenja, bodo učinki novega nepremičninskega davka na stanovanjski trg brez prenove temeljev stanovanjske zakonodaje bistveno manjši, kot bi lahko bili. "Posledica nerazumnih ukrepov pa bo mrzlično iskanje raznoraznih obvodov in lukenj v stanovanjskem zakonu, kot se to že dogaja v primeru predloga novele zakona o gostinstvu," so navedli.

Če sobodajalci ne bodo oproščeni plačila nepremičninskega davka za čas, ko ne morejo opravljati dejavnosti zaradi administrativnih prepovedi, bo tak ukrep po njihovem "zadnji žebelj v krsto enega od stebrov slovenskega turizma, saj vlada z nerazumnimi administrativnimi omejitvami dejavnosti to postavlja pod rob vzdržnosti, zdaj pa bodo sobodajalci primorani plačati še davek, ki ga prav zaradi omejitev sploh ne bodo zmožni zaslužiti na trgu".