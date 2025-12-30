Sobodajalci opozarjajo: zahteve države niso v skladu z evropskimi

Kot poudarjajo v združenju, država zahteva nove nalepke za označevanje obratov, a pravilnika, ki bi jih določil, sploh še ni sprejela.

"Ponudnikom grozijo kazni do 6000 EUR za neizpolnjevanje obveznosti, ki jih tehnično sploh še ni mogoče izpolniti, zaradi neskladnosti slovenske zakonodaje z evropsko regulativo grozi več kot 4000 ponudnikom izbris z oglasnih portalov (Airbnb, Booking.com) po 20. maju 2026," so zapisali in dodali, da zaradi administrativnega kaosa zahtevajo nujen 6-mesečni moratorij na izvajanje sankcij.

Od pristojnih zahtevajo jasna pojasnila glede časovnice in okvirov napovedanih posodobitev Registra nastanitvenih obratov: "Prva je napovedana že za 1.2.2026, vendar njeni okviri še vedno niso jasni."

Kot še opozarjajo, ostaja neskladnost z evropsko regulacijo dejavnosti, saj država zahteva identifikacijo na ravni gostinskega obrata, medtem ko krovna evropska uredba zahteva registracijo na ravni posamezne enote: "Brez ustrezne uskladitve od 20. maja 2026 več kot tretjini slovenskih ponudnikov grozi, da jim bo onemogočeno oglaševanje na globalnih rezervacijskih platformah."