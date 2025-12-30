Naslovnica
Slovenija

Sobodajalci opozarjajo: zahteve države niso v skladu z evropskimi

Ljubljana, 30. 12. 2025 09.54

Avtor:
D. S. U.Z.
Turistična nastanitev

Združenje sobodajalcev Slovenije, Zavod Gostoljubnost slovenskih domov in Združenje lastnikov nepremičnin v Sloveniji glede uveljavitve novega Zakona o gostinstvu opozarjajo na nepripravljenost države, ki sobodajalce in ponudnike zasebnih nastanitev po njihovih navedbah potiska v negotovost.

Kot poudarjajo v združenju, država zahteva nove nalepke za označevanje obratov, a pravilnika, ki bi jih določil, sploh še ni sprejela.

"Ponudnikom grozijo kazni do 6000 EUR za neizpolnjevanje obveznosti, ki jih tehnično sploh še ni mogoče izpolniti, zaradi neskladnosti slovenske zakonodaje z evropsko regulativo grozi več kot 4000 ponudnikom izbris z oglasnih portalov (Airbnb, Booking.com) po 20. maju 2026," so zapisali in dodali, da zaradi administrativnega kaosa zahtevajo nujen 6-mesečni moratorij na izvajanje sankcij.

Od pristojnih zahtevajo jasna pojasnila glede časovnice in okvirov napovedanih posodobitev Registra nastanitvenih obratov: "Prva je napovedana že za 1.2.2026, vendar njeni okviri še vedno niso jasni."

Kot še opozarjajo, ostaja neskladnost z evropsko regulacijo dejavnosti, saj država zahteva identifikacijo na ravni gostinskega obrata, medtem ko krovna evropska uredba zahteva registracijo na ravni posamezne enote: "Brez ustrezne uskladitve od 20. maja 2026 več kot tretjini slovenskih ponudnikov grozi, da jim bo onemogočeno oglaševanje na globalnih rezervacijskih platformah."

Stanovanja v Ljubljani
Stanovanja v Ljubljani
FOTO: Bobo

Pravilnik je sicer v javni obravnavi, ministrstvo pa je na nekatere posebej izbrane organizacije naslovilo dodatno povabilo k oddaji neposrednih pripomb z drugačnimi časovnimi roki, kot so še zapisali v združenju, pa so bili iz tega "predstavniki pretežnega dela ponudnikov zasebnih nastanitev očitno namerno izločeni".

"Je pa Slovenija edina evropska država, ki že vseskozi hotelske standarde kategorizacije uporablja tudi za zasebne nastanitve, zato seveda pričakujemo, da so ti standardi prilagojeni dejavnosti in v koraku s časom," so sklenili.

Na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Ministrstvo za solidarno prihodnost, vlado in Komisijo za gospodarstvo, obrt, turizem in finance državnega sveta so naslovili zahtevo po nujnem sestanku, v kateri opozarjajo, da Slovenija z novim letom vstopa v obdobje normativnega kaosa na področju zasebnih nastanitev, za katerega sta neposredno odgovorni obe ministrstvi in vlada.

sobodajalci slovenski domovi nepremičnine kazni opozorilo

Komisija zavrnila revizijo nadgradnje železnice med Bledom in Nomenjem

Ceneje po gorivo: za 95-oktansko 5,2, za dizel 4,2 centa manj

zmerni pesimist
30. 12. 2025 10.53
In kaj sedaj kar naredi ta vlada se počasi sesuva
bibaleze
