Sobodajalci proti turističnemu evru: 'Ne bomo dežurna molzna krava'

Uvedba turističnega evra za finančno pomoč območjem z omejitvenimi dejavniki za kmetovanje je predvidena v koalicijski pogodbi. "Če je zapisano v koalicijski pogodbi, bo to tudi izvedeno v prihodnjih štirih letih, kajti to, kar je notri, je naša zaveza, ne zgolj želja," je v današnji izjavi za javnost dejal kmetijski minister Janez Cigler Kralj.

Po njegovih besedah je turizem močna gospodarska panoga, ki je tudi za slovensko podeželje izjemnega pomena. Prav pa je, da turizem, ki na nek način bremeni infrastrukturo in okolje ter vire na podeželju, prispeva tudi k njegovemu razvoju, je še dejal minister.

Na načrtovano novost so se danes odzvali v Združenju sobodajalcev Slovenije in zavodu Gostoljubnost slovenskih domov. "Mali ponudniki nastanitev izražamo precejšnje presenečenje nad dejstvom, da na ministrstvu že potekajo konkretni pogovori z izbranimi deležniki o delitvi teh sredstev, ne da bi se pred tem kdor koli posvetoval z nami – tistimi, od katerih se to financiranje dejansko pričakuje," so zapisali.