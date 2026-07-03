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Slovenija

Sobodajalci proti turističnemu evru: 'Ne bomo dežurna molzna krava'

Ljubljana, 03. 07. 2026 14.17 pred 56 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA L.M.
Gorska kmetija

Vlada namerava za podporo gorskim kmetijam uvesti nov namenski prispevek v višini enega evra na nočitev, t. i. turistični evro. V združenju sobodajalcev in zavodu Gostoljubnost slovenskih domov opozarjajo na nove obremenitve in njihovo izključenost iz pogovorov. Minister Janez Cigler Kralj odgovarja, da bodo tudi oni vključeni v pripravo ukrepa.

Uvedba turističnega evra za finančno pomoč območjem z omejitvenimi dejavniki za kmetovanje je predvidena v koalicijski pogodbi. "Če je zapisano v koalicijski pogodbi, bo to tudi izvedeno v prihodnjih štirih letih, kajti to, kar je notri, je naša zaveza, ne zgolj želja," je v današnji izjavi za javnost dejal kmetijski minister Janez Cigler Kralj.

Po njegovih besedah je turizem močna gospodarska panoga, ki je tudi za slovensko podeželje izjemnega pomena. Prav pa je, da turizem, ki na nek način bremeni infrastrukturo in okolje ter vire na podeželju, prispeva tudi k njegovemu razvoju, je še dejal minister.

Na načrtovano novost so se danes odzvali v Združenju sobodajalcev Slovenije in zavodu Gostoljubnost slovenskih domov. "Mali ponudniki nastanitev izražamo precejšnje presenečenje nad dejstvom, da na ministrstvu že potekajo konkretni pogovori z izbranimi deležniki o delitvi teh sredstev, ne da bi se pred tem kdor koli posvetoval z nami – tistimi, od katerih se to financiranje dejansko pričakuje," so zapisali.

Janez Cigler Kralj
Janez Cigler Kralj
FOTO: Bobo

Cigler Kralj z dopisom še ni seznanjen, meni pa, da bodo tudi oni vključeni v pripravo tega ukrepa.

Kot sta zavod in združenje kritična v dopisu, ki so ga naslovili na kmetijsko ministrstvo, "zavračajo vnaprejšnjo vlogo dežurne molzne krave za vsakokratne finančne apetite in opozarjamo na koalicijske zaveze o davčni nevtralnosti, ki predvidevajo, da se gospodarstva ne obremenjuje z novimi dajatvami brez ukinitve obstoječih".

Ministrstvo pozivajo k skupnemu vsebinskemu sestanku, da bi skupaj poiskali možnosti za povezovanje malega turizma in gorskih kmetij na terenu.

turistični evro gorske kmetije Janez Cigler Kralj sobodajalci turizem

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KOMENTARJI3

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Jožajoža
03. 07. 2026 15.12
Hahaha,to bo še hec.vsak dan slabše.
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0 0
Jožajoža
03. 07. 2026 15.02
2020-2022 so uničili sektor turizem in to se bo sedaj ponovilo.
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+1
1 0
tron3
03. 07. 2026 14.39
Biser je čisto navaden klerofasist!! Molzi, molzi ljudi, kmetije se pa lahko obrišejo pod nosom, evrov itak ne bodo videli!!!
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+2
2 0
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