Sobota nam bo prinesla prve letošnje dežne kaplje in snežinke

Ko pogledamo naravo, nas vsaj po nižinah bolj spominja na jesen kot na zimo, pa čeprav se je včeraj meteorološka zima prevesila v drugo polovico. In v prvi polovici zime ste na svoj račun prišli vsi ljubitelji sonca, precej manj pa ljubitelji snega. Sonce je v prestolnici v zadnjih tridesetih dneh sijalo 122 ur, kar po podatkih Arsa dolgoletno povprečje presega za več kot dvakrat. Nekoliko manjše odstopanje je bilo zabeleženo drugod po državi.

Zadnji tedni so bili zelo sončni.

Prihaja manjša sprememba vremena

Anticiklon, ki je v zadnjih tednih skrbel za stabilnost vremena, se bo danes s svojim središčem pomaknil nad Vzhodno Evropo. Zračni tlak nad našimi kraji bo posledično nekoliko padel, kar bo fronti, ki se je včeraj nahajala še nad Atlantikom, omogočilo, da se bo v noči na soboto približala našim krajem. Nad severnim Sredozemljem bo ob tem nastal manjši ciklon, ki bo jutri nekoliko vplival tudi na vreme pri nas.

Kaj lahko pričakujemo?

Padavine bodo zahodne kraje zajele v soboto dopoldne, sredi dneva in popoldne pa se bodo počasi širile proti vzhodu. V večjem delu Slovenije bo šlo le za manjše količine, nekoliko več padavin bosta deležna zgolj Primorska in del Notranjske. Po nižinah bo sprva večinoma deževalo, ob dotoku nekoliko hladnejšega zraka od severovzhoda pa bo popoldne in zvečer dež marsikje v notranjosti države prehajal v sneg.

Učinek sneženja bo zaradi majhne intenzitete in rahlo pozitivnih temperatur skromen, okoli pet centimetrov snega lahko po nižinah zapade predvsem na Notranjskem, Dolenjskem, Kočevskem in v Beli krajini, kjer se bodo padavine nadaljevale še v noč na nedeljo.