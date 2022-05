Sobota v znamenju ploh in neviht, ponekod možnost toče

Burno vremensko dogajanje bo posledica manjše višinske ohladitve, ki nas bo čez dan dosegla od severa, in zelo visokih temperatur pri tleh. Pred fronto bo najbolj vroče v osrednji in jugovzhodni Sloveniji, kjer bo živo srebro v najtoplejših krajih seglo do 32 stopinj Celzija. Tudi drugod bo zelo toplo s temperaturami od 27 do 30 stopinj Celzija.

Ob močnejših nevihtah z nalivi se popoldne in zvečer pričakuje hiter porast manjših vodotokov in hudournikov. Ob tem lahko pride tudi do razlivanj, sprva predvsem na severu Slovenije, pozno popoldne in zvečer pa tudi v osrednjem in vzhodnem delu države. Količina padavin bo zaradi krajevnega značaja ploh in neviht sicer zelo neenakomerno razporejena. Ponekod bodo nastajali siloviti nalivi, spet drugod pa bo dežja le za vzorec. Na Primorskem in Notranjskem bo ostalo večinoma suho.