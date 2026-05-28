Sobotna zapora na prehodu Brenner: pričakovani zastoji

Avstrijski upravljalec avtocest Asfinag in avstrijska zvezna dežela Tirolska v obvestilih opozarjata, da obvoza po lokalnih poteh ne bo, zato voznikom priporočata, da se območja v soboto v celoti izogibajo oz. uporabijo javni prevoz. Povečan promet z možnimi zastoji pričakujejo že v petek in nato tudi v nedeljo.

Zapora na območju brennerskega koridorja bo v smeri proti jugu veljala od 11. do 19. ure, v smeri proti severu pa od 10.30 do 20. ure.

Avstrijski in nemški avtomobilski klub ÖAMTC in ADAC opozarjata, da je zastoje pričakovati na alternativnih povezavah, ki vodijo tudi skozi Slovenijo, in sicer po pirnski avtocesti na prehod Šentilj in turski avtocesti na predor Karavanke.

Ti dve poti sta na takšne potovalne dni močno obremenjeni že brez dodatnega preusmerjenega prometa, zato je treba računati na večurne zastoje in dolge čakalne dobe, opozarja tudi slovenski prometnoinformacijski center za državne ceste.