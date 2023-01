Sobotni protest pomočnic vzgojiteljic je odpovedan

Napovedan sobotni protestni shod pomočnikov in pomočnic vzgojiteljic je odpovedan, saj je vlada sprejela izhodišča za pogajanja o kolektivni pogodbi s sindikatom Sviz, je potrdil glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj. Dodal je, da gre za manjši del stavkovnih zahtev, za ostale pa pričakuje, da bo vlada končno dala protipredlog.

icon-expand Vrtec FOTO: Bobo

Branimir Štrukelj je dejal, da so z dogovorom zaenkrat zadovoljni. "Edini razlog za protestni shod v soboto je bil, da vsaj za prvo silo iz tega sramotnega položaja izvlečemo pomočnice vzgojiteljic, dokler se to ne uredi bolj sistemsko," je za STA pojasnil glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz). "Po drugi strani pa je zelo čudno, da nas stalno prepričujejo, da moramo sistemsko reševati stvari, ko v stavkovnih zahtevah vztrajamo pri odpravi plačnih nesorazmerij na področju vzgoje in izobraževanja tudi za učitelje in visokošolske učitelje, medtem ko vlada sprejema povsem nesistemske odločitve, recimo pri dvigu plač sodnikov," je opozoril Štrukelj.

Spomnil je, da je jedro stavkovnih zahtev še pred njimi, ob tem pričakujejo protipredlog vlade, sicer bodo aktivnosti prisiljeni zaostrovati. "Ker če je sklenila stavkovni sporazum v zdravstvu, ni absolutno nobenega razloga, da ne bi enako ravnala tudi pri splošni stavki v vzgoji in izobraževanju, ki je odprta," je povedal Štrukelj. Po njegovih besedah bi moralo do podpisa aneksov h kolektivnima pogodbama za dejavnost vzgoje in izobraževanja ter za raziskovalno dejavnost priti čim prej, pričakuje, da bosta aneksa pripravljena v enem tednu in da bi podpis lahko bil že prihodnji teden. Višje plače pa bodo predvidoma izplačane že februarja.