Sobotno neurje povzročilo precej škode v hmeljiščih

Poleg omenjenega je padlo na tla še 50.000 vodil hmelja v žičnicah. Te rastline zdaj hmeljarji s pomočjo sorodnikov, prijateljev in najete delovne sile obešajo nazaj na vodila. S tem opravilom hitijo zaradi visokih temperatur, ki vplivajo na kakovost hmelja, je danes za STA pojasnila specialistka za hmelj Irena Friškovec .

Specialistka za hmelj Irena Friškovec: "Sorti golding in aurora sta slabo razraščeni, kar kaže, da bomo veseli, če bo letošnja letina hmelja vsaj povprečna." (Slika je simbolična.)

Toča pa je prizadela okrog 50 hektarjev hmeljišč in uničila 40–90 odstotkov pridelka, je dejala Friškovčeva.

Po njeni oceni je o letošnji letini še prezgodaj govoriti. Res pa je, da se letos hmeljarji soočajo s podpovprečno količino padavin in nadpovprečno visokimi temperaturami, kar vpliva na rast in razvoj hmelja. "Sorti golding in aurora sta slabo razraščeni, kar kaže, da bomo veseli, če bo letošnja letina hmelja vsaj povprečna. Več bo znanega čez mesec dni, vse pa bo odvisno od temperatur v naslednjih dneh," je še dejala Friškovčeva.

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije hmeljarjem sporoča, da je ukrepanje po neurju s točo v tem terminskem obdobju, ko so rastline v intenzivni vegetativni fazi razvoja, nujno, da se jim omogoči čim hitrejšo regeneracijo in oblikovanje nadomestne liste mase.

Ko se bodo tla ustrezno osušila, je priporočljivo poškodovan hmelj, ki mu je oklestilo listno maso, poškropiti z enim od pripravkov, ki delujejo na rastline kot stimulatorji rasti. Če je oklestilo vso listno maso, pa je pred škropljenjem treba počakati, da zraste nekaj listne mase. Škropljenje svetujejo zvečer.