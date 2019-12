'Ni samo posel in ni samo zaslužek, nekje so tudi etične norme'

Zdravstveni minister Aleš Šabeder ne pristaja na zahtevo ljubljanskega župana po menjavi prostorov mestne otroške bolnišnice, kjer pomoč nudijo otrokom z avtizmom, za zemljišče okoli centra Soča - za slednjega Janković zahteva 500 evrov na kvadratni meter, medtem ko so strokovne službe ministrstva ceno postavile na okoli 100 evrov.

Ljubljanski župan Zoran Janković je za zemljišče okrog rehabilitacijskega centra Soča zdravstvenemu ministru Šabedru ponudil odkup v višini 500 evrov na kvadratni meter. Kot drugo možnost pa omenja menjavo za stavbo na naslovu ulica Stare pravde 4, ki je v lasti države. Občina se že leta želi dokopati do stavbe na ulici Stare pravde 4, kjer nudijo pomoč otrokom z avtizmom, v njej pa je tudi oddelek za dializo. Zakaj? Širitev Waldorfske šole in vrtca, direktor katerih je mestni svetnik na listi Zorana Jankovića in njegov sošolec iz gimnazijskih let Iztok Kordiš. Starši otrok, ki so tam našli pomoč in uteho, so ogorčeni, prav tako tudi zdravniki, ki se tovrstnim občinskim apetitom upirajo že leta. "Moja prva misel je groza," pravi Tadeja Bradaš, mati, ki je pred 15 leti prav na tem naslovu našla pomoč za svojega sina. "V tej bolnišnici sem jaz prvič našla nekoga, ki mi je prisluhnil, nekoga, ki je videl, da moj otrok ni takšen, kot so drugi."

Stavba ambulante za avtizem na ulici Stare pravde v Ljubljani. FOTO: Google maps

Ljubljanska občina se že 12 let trudi, da bi te prostore namenili Waldorfski šoli, česar župan Janković nikoli ni skrival. Na poti so tem načrtom vsa leta stali zdravniki Pediatrične klinike."Ta ambulanta skrbi za populacijo otrok, ki potrebujejo stalnost, mirnost, urejeno okolje. Ta prostor, ki je bil pred leti tudi obnovljen, zagotavlja otrokom primerni prostor za pomoč," pravi Marija Anderluh, predstojnica službe za otroško psihiatrijo. Opozarja, da so pridobili še dva programa za pomoč tem otrokom,"a jih ne moremo izvajati, ker ni prostora. Zelo si želimo, da se stvari uredijo". Mestna občina se je že leta 2011 odločila, da bi državo v zameno morda premamilo zemljišče ob Rehabilitacijskem centru Soča. Država pa je nato vendarle odstopila od prvotne namere, da se stavbi tudi dejansko odpove. 'Nedopustno je, da zraven bolnišnice, kjer se zdravijo najtežji pacienti, kot Soča je, zrastejo luksuzna varovana stanovanja' "Mestna otroška bolnišnica je namenjena različnim programom, eden je center otrok z avtizmom. Opravil sem razgovor z Anderluhovo, ki me je opozorila, da se v naslednjem letu ta program širi in potrebujejo še dodatne prostore. Torej, ne da bi jih zmanjševali, kvečjemu jih je potrebno povečati," pravi minister za zdravje Aleš Šabeder in zatrdi, da nikakor ne nameravajo zamenjati prostorov bolnišnice za zemljišče ob centru Soča."Tukaj je tudi program analize in druge službe, ki jih klinični center v ostalih stavbah ne more izvajati. Dobil sem tudi dopis vodstva kliničnega centra, v katerem jasno povedo, da ne morejo ostati brez mestne otroške bolnišnice." "Ni samo posel in ni samo zaslužek, nekje so tudi etične norme," pa pravi Šabeder na ultimat ljubljanskega šerifa, naj država kupi zemljišče okrog centra Soča ali podržavi vse mestno premoženje.

Šabeder se je pripravljen pogovarjati tudi o odkupu zemljišča, a za razumno ceno. FOTO: Damjan Žibert