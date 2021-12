URI Soča odprtih rok sprejel dijake srednje zdravstvene šole

V težkih, izrednih razmerah so nove in mlade moči še kako dobrodošle. Sploh v zdravstvu, ki ga je čas epidemije še bolj razgalil. Kot ena večjih težav, če ne največja, se je izkazalo pomanjkanje kadra zdravstvene nege v bolnišnicah. Izjema ni niti URI Soča, ki je zato odprtih rok sprejel dijake srednje zdravstvene šole. Ti pri njih tudi v času epidemije opravljajo praktično izobraževanje. In ni jim žal. Ravno nasprotno.